Pôle & Mic : Vigilance !

Le confinement dans 29 wilayas, officiellement, a été reconduit. Des mesures ont été prises comme la fermeture des marchés et l’interdiction des fêtes et rassemblements. Le port du masque devient obligatoire. Et pourtant, on aurait pu éviter ce rebond de contaminations s’il y avait eu « écoute ». Les politiques n’ont pas voulu écouter les « médecins ». Ils ont agi par « imprudence » sachant que des millions d’Algériens n’arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Et donc, ils se sont précipités à « déconfiner » durant le mois de Ramadhan. La suite est connue. Aujourd’hui, il faut être « strict » et imposer une discipline de fer, soit l’application des mesures sanitaires. Depuis des années, des experts en communication ne cessent de dire que les campagnes de sensibilisation sont «archaïques » et ne sont pas attrayantes. Pire, le gouvernement appelle les comités de quartier et les associations à s’impliquer dans la sensibilisation. Un tel discours fait peur et fait aussi craindre quant à la démarche. Il n’y a pas de comités de quartier. Quant au mouvement associatif, il y a, dans chaque ville, une poignée d’Associations qui sont actives sauf qu’elles sont considérées comme « impures » et à bannir car prônant le discours de l’opposition. Le reste des Associations ne sont que des coquilles vides. Et pourtant, le gouvernement et les walis ont fait appel aux « scouts ». Or, il faut oser dire que les SMA ne sont pas plus ce qu’ils étaient dans les années 70. Pour mémoire, les SMA ont soutenu le cinquième mandat de Bouteflika. Il faut changer de stratégie et de mode d’emploi pour faire face à cette pandémie. Il faut faire appel aux spécialistes dans tous les domaines et aller vers un apaisement « politique ». Sans un apaisement et un « consensus », la pandémie ne sera pas vaincue. Dans cette lutte contre ce maudit virus, il faut « tout » moderniser. La vigilance reste de mise!