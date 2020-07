Prévention et lutte contre le Covid-19 à Ain-Témouchent : Les services sanitaires de la wilaya inaugurent un deuxième hôpital de référence

Dans le cadre de la prise en charge de nouveaux cas de Coronavirus (Covid-19) confirmés ou suspects, les autorités sanitaires de la wilaya, en coordination avec la cellule de veille et de suivi de la pandémie du Covid-19 de la wilaya d’Ain-Témouchent, ont ouvert un 2ème établissement hospitalier d’une capacité de 120 lits de référence «Berrebie Abdelkader» à Sidi-Aid, localité distante de 03 km environ du chef-lieu de commune et de daïra de Hammam-Bou-Hadjar. Cet hôpital, retenu comme structure sanitaire additive, seconde celui des «frères Boucherit», implanté au chef-lieu de commune et de daïra d’El-Amria, ville distante d’une quarantaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya d’Ain-Témouchent, qui semble saturé, pour abriter l’accueil d’autres cas confirmés ou suspects de cette maladie. Cette décision allège la tâche du personnel médical, paramédical et psychologique en charge du suivi de la prise en charge des malades atteints de cette maladie virale dangereuse et transmissible. Soulignons qu’il a été enregistré, depuis l’apparition du Covid-19, un nombre de cent trente-cinq (135) cas confirmés dont quatre (04) seulement, durant la journée du 26 juin 2020 et dont cinq (05) décès, selon les services sanitaires locaux de la wilaya. Dans ce même cadre, ces services ont informé l’ensemble des citoyens et citoyennes, résidant à travers le territoire de la wilaya que toute personne ayant présenté leurs condoléances aux familles d’un défunt, au niveau du domicile mortuaire à Ain-Kihal (daïra d’Ain-Kihal), le O4 juin 2020, qu’ils se soumettent à la période de 14 jours de confinement domiciliaire «Chez soi», et en cas où toute personne ressentait ou constatait des symptômes liés aux problèmes respiratoires ou cardiaques, à la perte de goût, à l’odorat, à la fatigue persistante, aux douleurs thoraciques, articulaires, musculaires, diarrhée… qu’ils contactent en urgence les services de la direction de la santé et population de la wilaya par le biais de la ligne téléphonique verte 30.30 ou par celle N°10.21 de la protection civile aux fins de prise de mesures de prévention et de lutte contre la propagation de cette maladie. Il y a lieu de souligner que plusieurs campagnes de prévention contre la propagation du Covid-19 se poursuivent à travers le territoire de la wilaya, notamment le respect des mesures barrières entre autres le port du masque obligatoire, la distanciation physique et sociale, le lavage des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique.