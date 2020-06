Lutte contre les M.T.H, les zoonoses… à Ain-Témouchent : Plusieurs actions de volontariat s’organisent à travers la wilaya

Dans le cadre de la prévention des maladies à transmis

sion hydrique, zoonoses (transmissible de l’animal à l’homme) ou alimentaires qui se multiplient souvent durant la saison des grandes chaleurs, les éléments des différents services du secteur de l’environnement, des centres d’enfouissement technique (C.E.T), de l’hydraulique, des communes, des bureaux d’hygiène intercommunaux et l’Algérienne des eaux, ainsi que ceux de l’inspection vétérinaire de la direction des services agricoles avec l’implication des associations d’hygiène et de protection de l’environnement et celles des comités des différents quartiers, procèdent à des actions de nettoiement de grande envergure touchant tout endroit entassant des quantités de déchets ménagers ou autres entreposés pêle-mêle aussi bien dans les zones urbaines que rurales à travers les 28 communes de la wilaya, à travers le territoire de la wilaya, sans épargner l’ensemble des 18 plages du littoral de la wilaya autorisées à la baignade, nuisant à la santé publique et environnementale, particulièrement durant cette période de la pandémie du Covid-19 coïncidant avec la saison estivale et touristique et ce, en conformité des instructions de madame Ouinez Labiba, wali d’Ain-Témouchent, données lors des réunions des conseils de wilaya qu’elle a présidées au siège de la wilaya et lors de ses visites d’inspection et de travail à travers les communes de wilaya en particulier celles du littoral. Rappelons qu’il existe une commission de wilaya chargée de la prévention et la lutte contre les M.T.H, les zoonoses et celles à transmission alimentaire, élargie aux commissions des 08 daïras et celles des 28 communes de la wilaya, censées suivre toute situation liée à la protection de la santé publique du citoyen, et le milieu environnemental, et intervenir en temps opportun par la prise des décisions de solution qui s’y imposent. Soulignons que ces actions de volontariat sont marquées par des campagnes de sensibilisation au profit des citoyens en particulier le respect des conditions d’hygiène publique et les gestes–barrières contre la propagation du Covid-19.