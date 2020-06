Tourisme: Mohamed Hamidou remplace Marmouri

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a si

gné, tard dans la soirée, un décret présidentiel comprenant un remaniement ministériel. Ce remaniement était attendu par la vox populi. En cette crise sanitaire marquée par la propagation du Covid 19, plusieurs ministres du Gouvernement de Abdelaziz Djerrad ont failli à leurs missions. Certains ont été promus et d’autres par contre ont été écartés. De nombreux ministres ont ainsi quitté leurs postes à la faveur de ce remaniement partiel. Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a signé, avant-hier mardi, un décret portant sur un remaniement partiel du gouvernement, indique un communiqué de la présidence de la république. En effet, Abdelmadjid Tebboune a opéré un remaniement partiel du gouvernement touchant plusieurs postes clés dont le ministre de l’Enseignement supérieur et celui de l’Énergie. Abdelmadjid Tebboune a opéré, mardi soir, un remaniement partiel du Gouvernement après 06 mois de son installation à la faveur des dernières élections présidentielles du mois de décembre 2019. L’annonce a été faite à travers le journal télévisé de 20h00 de la télévision nationale (ENTV). Hacène Mermouri démis de ses fonctions de ministre du Tourisme. Le nouveau ministre du tourisme avait occupé le poste d’ex SG ensuite ex Wali de Naama et Biskra. Il a été nommé récemment sénateur du tiers présidentiel lors de la désignation des 14 membres du tiers présidentiel au niveau de la chambre haute. Le wait and see, estiment certains acteurs, en guise de réponses à notre question sur le nouveau ministre tergui qui aura la charge de piloter le ministère du tourisme, de l’Artisanat et de la Famille, même si certains fustigent sa non expérience du secteur puisque, selon eux, il serait un étranger au bataillon selon leurs expressions. Pour le président de la FNAT Hacene Kadache: les Agences de tourisme sont le dernier maillon de l’industrie touristique. Selon des propos, le protocole sanitaire n’est pas prêt au niveau du secteur du tourisme. Tout est bloqué pour assurer la reprise, compagnies aériennes et les aéroports, les restaurants, et hôtels sont fermés. D’autres par contre nous ont affirmé que ceux qui font partie du comité de pilotage du tourisme et ceux qui font partie des commissions de préparation de protocoles sanitaires, et de …et de …préparez vous à tout recommencer à zéro.

Les nouveaux ministres :

Abdelmadjid Attar: nouveau Ministre de l’Energie; Abdelbaki Benziane: nouveau ministre de l’enseignement supérieur; Mohamed Cherif Belmihoub: nouveau ministre délégué chargé de la prospective; Samir Châabna: nouveau ministre délégué chargé de la communauté nationale et des compétences à l’étranger; Salima Souakri: nouvelle ministre déléguée chargé du sport d’élite; Aymen Benabderrahmane: nouveau ministre des Finances; Abdelhamid Hamdane: nouveau ministre de l’Agriculture, du Développement rural;Lazhar Hani: nouveau ministre des Transports; Mohamed Hamidou: nouveau ministre du Tourisme et de l’Artisanat; Chemssedine Chitour: nommé ministre des Energies renouvelables.