Covid-19: Les 116 rapatriés du Maroc regagnent leurs domiciles

Les 116 voyageurs Algériens rapatriés du Maroc ont quitté, hier le mardi 23 juin, un établissement hôtelier dans la station balnéaire des Sablettes après avoir séjourné 14 jours dans le cadre des mesures de quarantaine, a-t-on constaté sur place. Le séjour de ces ressortissants s’est déroulé dans de bonnes conditions. Ils ont été suivis médicalement par une équipe sanitaire de l’hôpital de Mostaganem. Aucun cas d’infection ou signe de la maladie n’a été diagnostiqué parmi ces 116 rapatriés. Par ailleurs, la veille, le lundi 22 juin, 45 autres personnes arrivées de Lisbonne (Portugal) placés en confinement sont également sortis de l’hôtel et ont rejoint par bus leurs foyers. Tous les tests réalisés sur les rapatriés se sont avérés négatifs. Pour l’heure, le nombre de patients contaminés au jeudi 23 juin dans la wilaya de Mostaganem a grimpé à 121 cas et on déplore malheureusement 3 décès.