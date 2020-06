Malgré la strategie mise sur pied pour preserver les forets : Le bal des incendies vient de commencer…

Au début de cette semaine en cours – deux foyers d’incendies ont été enregistrés au niveau des localités de Daoud et Doui-Thabet. Plus de 13 hectares dont 6 Alfa sont partis en fumée. Les forestiers et les pompiers appelés à la rescousse ont pu maîtriser la situation en évitant la catastrophe. Pour rappel, un programme de prévention et de lutte contre les feux de forets a été présenté il y a quelques jours par la conservation des forêts de la wilaya en prévision de cette période estivale 2020. Des équipes constituées de 15 forestiers ainsi que d’autres chargés des intervention et 3 camions citernes avec en plus les forestiers des 9 circonscriptions forestières de la Wilaya qui sont mobilisés dans le cadre du programme, a indiqué le conservateur Mabrouki Hamza. Pour rappel, la conservation des forêts est organisée en 9 circonscriptions – 13 districts territoriaux et 45 triages forestiers. Il faut dire que les forêts occupent 167.250 hectares soit 24,5 °/° de la superficie totale de la wilaya, ce qui représente la norme recommandée, voire universelle qui est de 25°/°.