Pôle & Mic : Le re-confinement inenvisageable !!!

Le Dr Abdelkrim Touahria, membre de la Commission du suivi de la pandémie en Algérie, considère que le re-confinement serait inenvisageable. Touahria a signalé que l’augmentation du nombre de contaminations était attendue. Cette hausse, selon lui, est à incomber au non-respect des mesures préventives. Le confinement ne sera alors que partiel et se limitera aux foyers de l’infection virale. Le spécialiste a avancé à cet égard que la solution réside dans les études épidémiologiques. Touahria a informé, dans ce sillage, de la création d’une commission scientifique. Son avis est à prendre en compte et au sérieux. Mais là où ça ne peut pas passer, c’est quand il avance que c’était envisageable et c’est de la faute de certains qui ne respectent pas les mesures? Le spécialiste ne nous dit pas comment sa commission compterait faire si le nombre était plus important et que les hôpitaux étaient pris d’assaut, comme cela a été le cas en Italie ou en Espagne. Si cette hausse était prévue, cela laisse supposer qu’il y a faille dans le système pour « obliger » le citoyen à se confier aux mesures sanitaires. Dans cette déclaration de « hausse prévisible », on sent beaucoup de « fatalisme » et d’« irresponsabilité » de la part, tant de sa commission que des décideurs. Parfois, les déclarations de nos responsables sont plus qu’incompréhensibles. Sous d’autres cieux, une telle déclaration « secouerait » tout un pouvoir et engendrerait des démissions avec poursuite judicaire. Mais chez nous, nos responsables peuvent dire une chose et son contraire ou dire une chose et dire, après, que le journaliste a mal compris. Touahra a parlé de tests de vaccin, mais sans pour autant évoquer les tests de dépistage. Confinement, déconfinement ou re-confinement, il faut agir et prendre les mesures nécessaires. La sensibilisation devra être mise, modernisée et permanente. L’Etat devra être plus « présent » pour faire respecter la discipline et les mesures sanitaires.