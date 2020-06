Pôle & Mic : Un alerte qui en dit long !

Les syndicats du secteur de la santé sont montés au créneau pour alerter sur la situation sanitaire que traverse le pays. Le Syndicat national des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU), le Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP), le Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) et le Syndicat des médecins libéraux (SML), ont critiqué la gestion de la crise par la tutelle et ont remis en cause le choix des responsables de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, rattachée à la présidence de la République, dans un communiqué rendu public le 19 juin. Les syndicats de la santé, mécontents de la situation des travailleurs du secteur, ont demandé à la tutelle de «mettre tous les moyens nécessaires de travail et de protection à la disposition des professionnels» et appellent à «généraliser les tests de dépistage» dans tous les établissements. Ils veulent qu’ils soient associés et impliqués dans les décisions prises par la tutelle. Un cri de détresse qui en dit long de la situation qui prévaut dans le secteur de la santé depuis l’apparition de ce maudit et invisible virus. Mais ce n’est pas cette alerte qui «intrigue», mais pourquoi le ministère n’a pas fait «trop» d’efforts pour généraliser les tests. Après trois mois de confinement, les tests sont inexistants au moment où l’Occident a fait d’énormes efforts pour les mettre à la disposition du citoyen. Et pourtant, en Avril, on nous a dit que les tests seront «fabriqués» en Algérie. Tout récemment, le ministère nous a fait savoir que c’est une question d’ «homologation» et de «certificat» ou autre. Mais, il y a urgence. On pouvait avoir ces tests des pays amis comme la Chine ou la Russie. Déjà, les chiffres annoncés ne reflètent en rien la «vraie» situation sans la généralisation des tests. Sans tests, le sport ne pourra jamais reprendre chez nous. L’Ecole et l’Université ne peuvent reprendre sans «tests». Il faut agir vite et efficacement tout en impliquant toutes les parties concernées qui font face, en première ligne», au coronavirus. Les politiques devront être à l’écoute des «spécialistes», car il s’agit de vie humaine et de sécurité sanitaire.