Annulation du Hirak : Le triomphe de la sagesse

Certaines figures de ce Hirak qui, faut le dire, avaient refusé et refusent toujours le tutorat, avaient exhorté les citoyens à la reprise du Hirak, pour vendredi dernier, en cette conjoncture marquée par la crise sanitaire. Les défenseurs des Droits de l’Homme, et selon le vice-président Said Salhi de la LADDH, ont eux aussi appelé à la sagesse en refusant de manifester, vendredi dernier, en adoptant la pondération et ne pas répondre à l’appel des prédateurs qui sèment la confusion dans les esprits des Algériens en cette crise sanitaire, émaillée par la propagation de la pandémie du Covid-19. »Notre révolution bénie a toujours été marquée par la conscience du peuple et son unité, donc je pense qu’il serait sage de reporter le retour du mouvement populaire le Hirak jusqu’à ce que les conditions sanitaires soient favorables, en raison de la pandémie du Coronavirus », selon les propos de Me Bouchachi, l’un des piliers du Hirak du 22 février 2019. Il a exhorté les plus récalcitrants à ne pas verser dans la précipitation, eu égard que le danger épidémiologique du Coronavirus fait, chaque jour, de nouvelles victimes. Selon lui,«se précipiter pour déterminer la date du retour des marches, pourrait diviser nos rangs et nuire à notre mouvement pacifique » et d’enchérir que « la Révolution du 22 février est notre patrimoine commun, et il est de notre devoir à tous de le préserver».

La Ligue des Droits de l’Homme (LADDH) qui a été reçue à la Présidence dans le cadre des consultations sur la Constitution, vient, via son communiqué, de proposer, après concertation concentrée, le premier axe relatif aux «Droits fondamentaux et libertés publiques» qui relève de son domaine de compétence. A ce titre, l’ONG a mis l’accent sur la nécessité de constitutionnaliser l’octroi de plus de libertés et droits sociaux, politiques et économiques, tout en garantissant les mécanismes d’application de ces droits et libertés collectifs et individuels sur le terrain. Les Algériens qui, faut le rappeler, ont été confinés pendant 03 mois et qui viennent à peine de respirer pour ce déconfinement partiel, ont été secoués par les dernières échauffourées qui ont secoué nos concitoyens à Tinzaouatine, dans la capitale d’Ahhagar, à Tamanrasset. Deux manifestations de soutien, rassemblant des centaines de sympathisants et relayées sur les réseaux sociaux, se sont déroulées dans le calme à Béjaïa (nord-est), grande ville de Kabylie, l’une devant le tribunal et l’autre dans le centre-ville. Faut-il éviter de tel scénario en cette situation exacerbée dans laquelle se démènent les Algériens depuis la propagation de cette pandémie du Covid-19? Même s’il existe une certaine Dichotomie entre le pouvoir et le Hirak, il est du devoir de tout Algérien de préserver la cohésion des Algériens en préservant le Hirak de son implosion par les détracteurs, même si beaucoup reste à faire en matière des Droits de l’Homme et de la liberté de manifester, telle que proposée par la future Constitution. Les partis politiques font dans le mutisme absolu. Pour l’heure, seul le P.A.D (Parti de l’Alternance Démocratique) qui s’est prononcé pour un report du Hirak, vient d’appeler, via son communiqué, à la reprise des manifestations pacifiques quand les conditions sanitaires le permettront.