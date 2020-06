Ali Haddad au box des accusés au tribunal de Sidi M’Hamed : 452 crédits bancaires pour un montant de 211.000 milliards de centimes

L’ex-patron des patrons des entreprises privées a comparu, hier, au tribunal de Sidi M’Hamed à Alger, pour y être auditionné, pour accumulation de fortune, plafonnant les milliards. Il a déjà été jugé pour 06 mois de prison ferme pour faux et usage de faux. Notons que lors d’une première accusation, il avait été jugé pour faux, usage de faux et falsification de documents officiels après son arrestation à Oum Tboul, à la frontière algéro-tunisienne, après sa fuite lors de la déchéance de l’ex-président Bouteflika. Pour son procès, hier, l’ex-parrain des travaux publics qui a raflé des milliards de crédits à cause de ses accointances avec Saïd, frère et ex-conseiller de l’ex-président déchu, Abdelaziz Bouteflika, est poursuivi, selon les griefs qui pèsent sur lui, surtout dans des affaires scabreuses de corruption où des milliards ont été dépensés, à commencer par le financement de la campagne électorale pour le 4ème mandat et celle du 05ème mandat, gérés sous la houlette de l’ex- Premier ministre, Abdelmalek Sellal. L’accusé est notamment impliqué, selon les chefs d’accusation, pour indus privilèges d’avantages et de marchés publics en violation de la législation en vigueur, sans oublier pour abus de fonction. Il est notamment accusé de «dilapidation de deniers publics», «conflit d’intérêts» et «corruption dans la conclusion de marchés publics». Ali Haddad, patron du groupe ETRHB et ex-président du FCE (Forum des chefs d’entreprise), devra répondre, dès aujourd’hui, à ses présumés actes devant le tribunal de Sidi M’Hamed, près la Cour d’Alger. Lors de son audition, jeudi dernier, dans le procès SOVAC, l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, n’avait cessé de plaider son innocence pour démonter l’accusation de blanchiment d’argent et de détournement de deniers publics de par son statut de commis de l’Etat, pour la simple raison qu’il a déjà été jugé et condamné dans l’affaire du montage de véhicules. Quatre ex-ministres de l’Industrie : Amara Benyounès, Abdessalem Bouchouareb (en fuite à l’étranger), Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda, quatre autres des Travaux publics : Abdelkader Ouali, Abdelghani Zaalane, Ammar Ghoul et Boudjemâa Talai, ainsi que plusieurs anciens walis, ont été impliqués. Trois ex-ministres, Ammar Tou, ex-ministre des Transport, Karim Djoudi, ex-ministre des Finances et Abdekader Bouazgui, ex-ministre de l’Agriculture ainsi que Mohamed Khenfar, ex-wali d’El Bayadh, ont obtenu, pour rappel, un non-lieu dans cette affaire, alors que Abdelkader Zoukh, ex-wali d’Alger, a été placé en détention provisoire par le tribunal de Bir Mourad Rais. Les préjudices causés par les indus avantages accordés à l’ex-patron des patrons du Forum des chefs d’entreprise, Ali Haddad, plafonnent les milliards. Ces chiffres rendus officiels frôlent l’hérésie, vu leurs préjudices et sont de l’ordre de 78.410 milliards de centimes de dommages dans les différents marchés publics, 21.159 milliards de centimes de pertes dues aux crédits accordés aux frères Haddad et à leurs sociétés soit 11.035 milliards de centimes de pertes découlant des exonérations lui ayant été accordées, 1.000.000.000.000 DA de pertes dues aux avantages accordés au niveau des ports et 1.000.000.000.000 DA de préjudices causés au foncier industriel et agricole. Une partie de ces avantages ont été accordés aux frères Haddad qui seront jugés avec lui aujourd’hui. L’un, Rebbouh, l’a rejoint en prison, les trois autres comparaîtront en qualité de témoins. Les éléments essentiels recueillis durant l’enquête sur les milliards évaporés, ont permis de déceler des zones d’ombre sur ces marchés puisque 124 marchés publics ont été accordés à leur frère aîné, Ali, durant la période s’étalant de 2000 à 2018. Voici le montant alloué pour leur réalisation : 78.410 milliards de centimes répartis comme tel: le département des travaux publics se taille la part du lion avec 99 projets s’élevant à 430 milliards de centimes, le ministère des Ressources en eau avec 23 projets pour la somme de 21.719 milliards de centimes et enfin, le ministère de l’Industrie, 02 projets pour un montant de 261 milliards de centimes. La justice a axé surtout sur la traçabilité des milliards trouvés en leur possession et sur le mystère entourant le financement de la campagne électorale pour un 5ème mandat et la relation entre le duo Ali Haddad-Saïd Bouteflika et notamment le passage des bonnets de l’automobile et enfin, le témoignage de la partie civile. Les peines ont été de 20 ans à 08 années de prison pour les deux ex-Premiers ministres Sellal et Ouyahia, 15 ans de prison ferme pour les ex-ministres Bedda, Youcef Youcefi, Zaalan entre autres et les concessionnaires de l’automobile que sont les frères Larbaoui, Mohamed Bairi, Maazouzi. Les peines seront réduites à la Cour de Ruisseau après pourvoi en cassation. A l’heure où nous mettons sous presse, les interrogatoires se poursuivent au tribunal de Sidi M’Hamed, en attendant la plaidoirie de la défense et le réquisitoire du Parquet. Nous y reviendrons sur ce procès dans notre future édition.