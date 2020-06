Cédés par des bénéficiaires à d’autres personnes dans le cadre d’une hypothèque : Quelle issue pour les logements sociaux?

Les logements sociaux, vendus au marché noir, représentent 20% des logements sociaux occupés. Ces logements sociaux, appartenant à l’Etat, ont été cédés par des bénéficiaires à d’autres personnes, dans le cadre d’une hypothèque, car leur vente est illégale. Alors ministre de l’Habitat, Abdelmadjid Tebboune, avait dénoncé ces tractations par les qualifier « d’immorales ». Depuis, c’est le silence radio et rien n’a été fait pour y remédier à ce désastre devant les contestataires qui font le pied de grue devant les différentes daïras pour exiger, inéluctablement, une solution à la problématique de leurs situations qui perdurent devant le laxisme des walis et des walis délégués. Toutefois, certains cas seront traités et réglés, notamment ceux qui concernent des désistements de logement à des membres de la famille, tandis que d’autres devraient, hélas, être examinés par le gouvernement mais en vain. A nos jours, le processus est en pleine déconfiture. Le problème se pose avec acuité pour les personnes ayant acheté des appartements auprès des bénéficiaires, dans le cadre de désistements et qui sont toujours inscrites au niveau du secteur comme personnes habilitées à obtenir un logement social, car ne figurant pas sur le fichier national du logement. Depuis des lustres, soit plus d’une vingtaine d’années, certains quartiers de la commune ou daïra ont été privés de la distribution de logements sociaux. A titre d’illustration, la ville de Staouali, et l’ouest d’Alger, n’ont jamais bénéficié de perspectives de relance si ce n’est les logements du type LSP, cédés en catimini alors que le ministre de l’Habitat, Kamel Nasri, vient de jeter un pavé dans la mare, en annonçant en grandes pompes que 10.000 unités du type de logements LSP sociaux- participatifs sont à l’arrêt. Depuis plus de 20 ans, force est de constater que les citoyens ont été privés de leurs droits à un logement social et aucun quota de logement social n’a été distribué à nos jours alors que des dossiers de leurs auteurs dorment ou plutôt sont entassés, en attendant qu’ils soient dépoussiérés au niveau de la daïra de Zeralda. Il nous a été impossible de prendre contact avec Bechlaoui, le nouveau chef de daïra, pour plus d’explications concernant ce laxisme qui perdure depuis plus de 20 ans. Des familles smicardes se bousculent quotidiennement, devant les portes de la daïra de Zeralda, à l’affût de la moindre information. Hélas, tous les walis délégués qui se sont succédé à ce siège, ont fermé leurs portes aux antagonistes et ont observé un black-out à leurs doléances. Pour rappel, le président Tebboune leur a donné un ultimatum d’une année, pour y parer au dysfonctionnement de leur structure, en y remédiant à la situation dont la paupérisation, la précarité, l’attente d’un logement décent, et de répondre aux mieux aux doléances des citoyens qui s’estiment avoir été lésés. Les Offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) devaient procéder au recensement des logements sociaux, vendus par leurs bénéficiaires au marché noir. Ce problème entrave l’opération de vente de près de 571.000 logements sociaux, distribués entre 1983 et janvier 2004, à leurs occupants. Cependant, des instructions avaient été données, pour rappel, aux OPGI par l’ex-ministre de l’Habitat, Abdelmadjid Tebboune, pour déterminer l’identité des occupants de ces logements. Les Offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) procédaient au recensement des logements sociaux, vendus par leurs bénéficiaires au marché noir, mais sur le tas, ce business se poursuit au vu et au su de tous, avec en sus, il faut le dire, la complicité des responsables locaux et des pouvoirs publics. Le président Tebboune, rappelons-le, a instruit les membres du gouvernement, les walis et les walis délégués d’être à l’écoute des préoccupations et des besoins des citoyens, en adoptant le dialogue et la concertation et en veillant scrupuleusement à demeurer au service de l’Etat et du peuple, d’où l’impératif de faire montre d’un comportement exemplaire requis et de la profonde foi en le devoir de préservation du denier public, de la lutte contre les comportements bureaucratiques et du respect des engagements de l’Etat.