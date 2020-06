Conservation des forêts de Mostaganem : 1.100 éléments prêts à agir contre les feux

Le Conservateur des Forêt de la wilaya de Mostaganem a animé, hier samedi 20 juin, une conférence de presse afin d’informer sur les mesures de prévention contre les incendies de forêt pouvant être déclenchées durant l’été entrant. Près de 1100 éléments de la direction des forêts et de la protection civile sont prêts à se mobiliser contre les éventuels feux de forêts lors de la saison estivale qui s’annonce très chaude. Selon le Conservateur des forêts, le dispositif de prévention mis en place est très bien préparé selon le conservateur des forêts de wilaya. Pour assurer la prévention du risque d’incendie, un plan d’action est élaboré par la conservation des forêts en prévision de l’été 2020. Un effectif de 1016 agents permanents issus de la conservation des forêts et de la direction de la protection civile ainsi que 89 autres agents des effectifs des communes répartis à travers huit zones forestières sont capables de répondre immédiatement à une intervention. A ce propos, le conservateur des forêts a fait savoir que le secteur s’est doté de moyens matériels de prévention et d’intervention par 114 véhicules d’extinction conçus spécialement pour la lutte contre les incendies, 29 ambulances, 23 camions citernes et de transport, 24 tracteurs, 12 grues et des équipements roulants. Concernant ce plan d’action élaboré par le département, il sera utilisé de nouvelles technologies notamment par la mise en application sur l’utilisation de nouvelles technologies des systèmes informatiques pour plus d’efficacité sur le terrain. En outre, le conservateur des forêts a fait part du renforcement de lutte contre les incendies de forêts de la protection civile par des colonnes mobiles qui sont implantées à Oran et préparées à intervenir en cas de gros incendies dans les espaces boisées de la wilaya de Mostaganem. aLes brigades de la gendarmerie nationale complètent ce dispositif. Leur présence sur le terrain permet une intervention rapide en cas de feux naissants mais également des actions de prévention auprès de la population.