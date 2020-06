Un total de 3.500 logements AADL à Tlemcen : Distribution à partir du mois de juillet

Un total de 3.500 logements AADL, réalisés dans les différentes communes de la wilaya de Tlemcen, sera distribué à partir du mois de juillet, a révélé la directrice de wilaya de l’habitat. Selon Hakem Habiba, il est prévu au 11 du mois de juillet, le lancement de première opération de distribution de 700 logements dans la daïra de Maghnia. La deuxième phase prévue en septembre prochain concerne les bénéficiaires des communes de Remchi (400 logements), Ghazaouet (400), Mansourah (300) et la troisième opération est programmée au mois de décembre prochain avec notamment l’attribution de 600 logements dans les communes de Mansourah, de 300 à Hennaya et de 300 à Ouled Mimoune. Selon toujours notre source, les travaux de réalisation de ces logements sont achevés et sont prêts dans les communes de Maghnia et Mansourah, alors que le taux d’avancement des autres projets est de 80%. La plupart des projets de logements de la formule location-vente (AADL), actuellement en chantier, ‘‘seront réceptionnées avant la fin de l’année 2020 ’’.