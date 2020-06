Pôle & Mic : Vers un autre «confinement»?

Une deuxième vague de la pandémie n’est pas exclue, selon le ministre de la santé. Le nombre de contaminés est toujours constant et n’a pas descendus au dessous de 110 alors que nous continuons à enterrer une dizaine de morts par jour. Le déconfinement pour de nombreux citoyens serait synonyme que le risque du virus n’est plus à craindre. Dans les villes, qui restent encore confinées, tout à l’air qu’il n’y aurait aucune menace d’une contamination. Il suffit de faire un tour dans les marchés à Oran pour se rendre compte qu’il n’y a aucune mesure de sécurité sanitaire. En marchant dans des villes comme Oran ou Alger, nous n’avons pas le sentiment que le pays est menacée par ce maudit et invisible virus. Dr Djamel Fourar a affirmé, dans une intervention sur la radio nationale, que certaines wilayas pourraient être « reconfinées » si le nombre de personnes contaminées par le Covid-19 continuait d’augmenter. Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus a indiqué que, vu l’évolution de l’épidémie dans certaines wilayas, ces dernières pourraient être « reconfinées » afin d’endiguer la propagation du virus. Il n’a pas tort. Le ministre de la santé, quant à lui, est sur la même longueur d’onde que Dr Fouar. Au sujet d’une deuxième vague de la pandémie, le ministre de la Santé explique que cette question ne concerne pas seulement l’Algérie. Selon lui, plusieurs pays du monde connaissent une recrudescence de contaminations au Covid -19. Et que malgré les moyens dont disposent les laboratoires dans le monde, personne n’a encore maîtrisé ce virus. Mais le ministre aurait dû expliquer le « comment de sensibiliser et mobiliser le citoyen de ce risque. Déjà, aucune campagne de sensibilisation n’a été lancée sur le terrain. Des citoyens se baladent sans masques. Des jeunes et vieux se rassemblent sans qu’ils soient inquiétés ou rappelés à l’ordre. Agissons vite avant la « catastrophe » !