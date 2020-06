Pôle & Mic: Zetchi «calme» le jeu!

Le président de la Fédération de football, Zetchi réitère qu’il ne briguera pas un second mandat. Kheireddine Zetchi rassure qu’il ne se représentera pour une seconde mi-temps l’année prochaine. Une manière de respecter sa promesse faite peu après son élection. On se souvient qu’en novembre 2019 déjà, l’homme d’affaires disait ceci : « L’intérêt du football algérien est ce qui nous intéresse le plus. Je compte terminer mon mandat et partir pour laisser la place à d’autres. A l’heure où je vous parle, même si je ne sais pas ce que le destin peut nous réserver, je compte terminer mon mandat à la tête de la FAF et partir », donc, ce n’est pas une « première » ou un « fait nouveau ». Le président de la FAF est dans de sales draps puisque le football algérien est secoué par cette affaire de fuite d’enregistrement audio impliquant un intermédiaire et le boss de l’entente de Sétif. La fédération s’est retrouvée « décriée » d’autant que cette affaire a terni l’image du football national sur le concert international. Ni la Fédération, ni la Ligue nationale de football n’ont eu le « courage » de déposer plainte et d’aller dans le fond de cette affaire. C’est, d’ailleurs, le ministère des Sports qui a déposé plainte et a saisi la justice. A ce jour, l’instance du football, la LNF indique que le dossier reste encore ouvert. Pour sa part, Zetchi se contente de dire qu’il faudra laisser la justice faire son travail. Une déclaration qui laisse envisager que la FAF ne sanctionnera ni le club de Sétif, ni un autre club sans un jugement définitif de l’affaire. Le traitement de l’affaire et avec le recours pourrait durer des années. Sous d’autres cieux, les fédérations n’attendent pas des verdicts, mais jugent des faits et sanctionnent. Zetchi et son équipe ne voudraient pas prendre une décision sur cette affaire, car ayant peur de la réaction des supporters de Sétif et, peut-être, que des langues se délieront sur d’autres affaires de corruption. La CAN a sauvé Zetchi et sa FAF. Zetchi s’est concentré sur le lancement des centres de formation. C’est son point fort et positif dans son bilan. Zetchi, contrairement à Raouraoua, n’a pas pu convaincre Aour, Ait Nouri et tant d’autres stars à porter les couleurs nationales. En somme, cette annonce ne vise qu’à calmer le « jeu » au moment où aucune décision n’a été prise sur la reprise du championnat national.