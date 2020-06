ANSEJ de Mostaganem : Une nouvelle stratégie pour recadrer les projets des jeunes

Le Directeur de l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes de la wilaya de Mostaganem a organisé une conférence, ce jeudi 18 juin, afin de dévoiler à la presse les nouvelles méthodes managériales de la nouvelle stratégie visant à recadrer les projets des jeunes promoteurs. Monsieur Abdelkader Nehila affirme avoir reçu cette semaine, au siège de l’Agence, de jeunes promoteurs afin de débattre avec eux les causes du non aboutissement de leurs projets et des difficultés rencontrées par ces derniers dans le développement de leurs activités et de là, écouter leurs propositions visant à recadrer leurs investissements sur plusieurs aspects. Cette rencontre a eu lieu conformément aux orientations du ministère de la Micro-entreprise, des Stat-up et de l’Economie du savoir. Il faut noter que les pouvoirs publics affichent une volonté ferme et entament déjà leurs nouvelles approches pour améliorer l’accompagnement des jeunes et réconforter leurs projets au profit de l’économie nationale. Selon le Directeur de l’ANSEJ, les jeunes promoteurs présents à la rencontre, encadrés en association, ont étalé un bon nombre de propositions assez pertinentes dans l’espoir d’un retour de bonnes résolutions. La Direction a déclaré: »En effet, la question du remboursement des crédits, les dettes, les échelonnements, la suppression des frais, les allègements, l’extension des projets, la problématique des marchés publics, la question des marchés gré à gré, les codes du CNRC, la main levée et la main levée partielle sur les équipements, les fonds de roulement et l’arrêt des poursuites judiciaires, le dégel de certaines activités et enfin la question des mini zones d’activité, ont fait l’objet d’un débat très constructif ». De poursuivre: »Nous avons écouté très attentivement les revendications des jeunes et nous avons arrêté un bon nombre de propositions que nous transmettrons au ministère de tutelle car notre mission est d’accompagner les jeunes, les soutenir pour assurer le succès de leurs investissements. Cette approche, dira-t-il, est prometteuse car la vision de la création de la micro-entreprise va vers des méthodes basées sur des études. Il n’est plus question de laisser les jeunes promoteurs se débattre seuls avec des difficultés occasionnées surtout par l’absence de coordination des structures faites pour promouvoir la micro-entreprise. Aujourd’hui, il y a une volonté politique qui aspire à garantir la stabilité des investissements, pour impulser l’économie et lutter contre le spectre du chômage des jeunes.