Recrudescence des accidents de la route : Faut-il sévir sévèrement ?

Il est, semble-t-il, des automobilistes, toutes catégories confondues, inconscients et réfractaires aux chiffres alarmants parfois accompagnés d’images troublantes et dramatiques, liés aux accidents de la circulation que nous livrent quotidiennement les médias : TV, radio et journaux. Ces chiffres et ces images qui, le plus souvent, vous donnent le tournis, vu le nombre de morts et de blessés et le poids de l’émotion qu’il y a derrière, vous inhibent au point de ne plus vouloir conduire. Car l’accident est toujours un malheureux événement. Malgré les grands efforts de prévention, d’appels à la prudence et les barrages des forces de sécurité de la gendarmerie nationale et ceux de la DGSN, élevés ci et là qui jouent un rôle cardinal pour contrecarrer cette hécatombe, les accidents de la route qui ont repris après l’allègement du confinement, se succèdent malheureusement à une allure alarmante. Ainsi, sans crainte aucune et nonobstant les règles les plus élémentaires de conduite, certains conducteurs irresponsables continuent de s’adonner à leurs fantaisistes et meurtrières attitudes de conduite, en mettant leur vie et celles des autres en péril. Le récent accident survenu sur l’autoroute de Boumerdes qui a failli tourner au drame, en est un flagrant exemple. En ville, nous assistons, malheureusement, à une catégorie spéciale de chauffards qui, de jour comme de nuit, franchissent le feu rouge dans une totale indifférence pour ne pas dire avec désinvolture. Quant aux véhicules poids lourds et transports en commun qui sillonnent le pays d’Est en Ouest par milliers, qui croient que la route leur appartient, ils sont souvent pris en cause dans des situations meurtrières au lourd bilan. Que ce soit en intra-muros comme en extra-muros, on retrouve ces comportements où l’infraction est commise sans un brin de conscience dont les causes demeurent inchangées, usage du téléphone portable, excès de vitesse, irrespect grandissant du code de la route sans oublier les conduites sous influence de l’alcool, sommeil au volant et autres… En attendant le permis à point qui freinera probablement ces allures criminelles, ni le retrait de permis, ni les fortes amendes n’ont été en mesure d’endiguer cette machine macabre. Faut-il revenir aux autos écoles pour mieux s’enquérir de l’art de conduite et faire de l’automobile un moyen de plaisir et non un moyen pour tuer ? Faut-il employer les grands moyens pour dissuader les plus récalcitrants parmi nous afin que cesse cette hécatombe? Après une accalmie qui a duré le temps d’un confinement, voici revenir ces drames de la route qui chaque jour que Dieu fait, endeuillent des familles entières. Aujourd’hui, face à ces envahissantes hécatombes liées aux accidents de la circulation et loin de toute surenchère, il demeure urgent que nos routes deviennent un lieu rassurant où l’on se ferait un plaisir de conduire sans risque de se faire accrocher par un monstre à quatre roues et de ne pas arriver à destination. A rappeler le dernier bilan rendu public par les services de la protection civile durant les dernières 48 heures, il est de 10 morts et 338 blessés. A méditer.