Constructions illicites, occupation illégales des espaces et embouteillages : Grave anarchie à El Barki !!!

Un véritable bras de force entre la policeVet les marchands illégaux se déroule à longueur d’année au niveau du principal Boulevard du quartier populaire El Barki. Malgré tous les appels des habitants et articles de presse, le boulevard en question étouffe par la croissance d’un marché illégal, qui s’est imposé sur des espaces publics par des individus qui ne reculent devant rien, pour se remplir les poches. L’hygiène, l’environnement, le droit du citoyen au passage sur les trottoirs et le droit des automobilistes à la circulation sont leur dernier souci. Les habitants que nous avons rencontrés sur les lieux s’interrogent sur le silence des services de police et de la commune d’Oran. Une question qui n’a pas trouvé de réponse. Pourquoi cette anarchie dans un quartier qui a déjà un ancien marché et un nouveau marché qui reste toujours fermé? Dans ce quartier, nos avons été attirés par des discussions assez chaudes entre habitants sur les désagréments causés par ces vendeurs illégaux de fruits et légumes qui se sont accaparés des espaces publics, allant jusqu’à bloquer parfois l’entrée principale de la mosquée et perturber la circulation. Cette situation est en plein croissance dans un quartier qui demeure l’un des rares où des actions d’embellissement et de traitement de l’environnement ont été lancées par des jeunes. A signaler qu’il y a moins de 10 ans, les pouvoir publics ont déboursé plusieurs milliards pour que les habitants retrouvent leur dignité dans un quartier avec des routes goudronnées, un réseau assainissement et de l’eau potable.