Délimitation des délégations communales d’Es-Sénia et d’Oued Tlélat : Des solutions pour améliorer le service public

Ce qui, en clair, devait être accompagné par un dédoublement des moyens et de structures administratives nécessaires à la gestion des affaires courantes des citoyens et du service public en particulier. Comment donc agir au plus vite pour “désamorcer” cette bombe à retardement ? Un nouveau projet de “découpage administratif” de cette commune du Sud-Est d’Oran est tombé à point nommé. Il est spécifié dans un décret exécutif des services du Premier ministre. Il vise l’allègement des procédures de gestion du service public administratif, de même que la délimitation territoriale de cette commune, en nouvelles délégations communales. Avant, ces deux communes clés de la wilaya d’Oran, la commune d’Oran chef-lieu avait été scindée depuis fin 2019 en 18 délégations communales au lieu de 12 délégations de l’ancien découpage urbain opéré en 1991. Il n’y a pas que la commune de Tlélat, d’autres communes et daïras sont dans le plan d’action du Gouvernement de Abdelaziz Jerad, comme Es Sénia qui, outre sa spécificité géographique et les besoins exprimés par sa population qui a presque doublé, comprend aussi la zone industrielle. Les deux communes Es Sénia et Oued Tlélat de la wilaya d’Oran font partie de communes du pays dotées de daïras, appelées à l’avenir à devenir des wilayas déléguées. Le pouvoir algérien s’est attelé, en effet depuis 2015, lors d’un Conseil des ministres, à créer de nouvelles wilayas déléguées afin que le nombre de wilayas atteigne 94, selon une vision pragmatique de “déconcentration” de gestion et de décentralisation des décisions, d’en haut vers le bas, dans une meilleure échéance. Dans cette perspective, il s’agit éventuellement du développement du travail, de l’accélération de la numérisation et de la réforme budgétaire qui permettent de réorganiser le financement de fonctionnement des futures délégations communales. Deux projets de décrets exécutifs, relatifs au secteur de l’intérieur et aux perspectives de relance et de développement des activités du secteur du travail et de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la réforme budgétaire, ont été à l’ordre du jour d’une réunion, ce mercredi, du Gouvernement, indique un communiqué des services du Premier ministre. Lors de cette réunion, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le gouvernement a entendu un exposé du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, relatif à la présentation de deux projets de décrets exécutifs fixant le nombre et la délimitation des délégations communales des communes d’Es-Sénia et d’Oued Tlélat (wilaya d’Oran). En pratique, avec le découpage administratif de ces deux communes d’Algérie en délégations communales, cela leur ouvrirait probablement le chemin de passage à l’avenir au statut de wilayas déléguées, à l’instar de beaucoup de communes du pays.

Ces deux projets de décrets exécutifs qui sont pris en application de l’article 136 du code communal, ont pour objet de fixer le nombre de délégations communales ainsi que l’espace territorial des communes d’Es-Sénia et d’Oued Tlélat. A cet effet, la commune d’Oued Tlélat disposera de cinq (05) délégations communales et celle d’Es-Sénia de deux (02) délégations communales. Cette organisation administrative, prévue pour les grandes communes caractérisées par une forte densité démographique et une configuration géographique et urbaine particulière, sera de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions de service public et des exigences du développement local qui sont de leur ressort, précise le communiqué des services du Premier ministre. Le gouvernement a également entendu, lors de cette réunion, une communication du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale relative aux perspectives de relance et de développement des activités du secteur en vue de leur examen et validation par le Conseil des ministres. Le plan d’action du secteur du travail porte essentiellement sur les questions liées à la réorientation de l’emploi vers les activités économiques, créatrices de richesses et la préservation du système de sécurité sociale et de retraite qui connaît des difficultés pour son équilibre et son redressement, relève le communiqué qui note, par ailleurs, que le secteur a entamé sa modernisation à travers la simplification des procédures, le développement de nouvelles fonctions ainsi que l’accélération de la numérisation. Le gouvernement a aussi entendu une communication du ministre des Finances relative à l’état d’avancement et de mise en œuvre de la réforme budgétaire. La communication porte sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du nouveau cadre budgétaire, prévu par la loi organique relative aux lois de finances, qui connaîtra ses débuts d’exécution à l’occasion de la préparation du projet de loi de finances pour 2023. Le Gouvernement rappelle, à cet effet, que la loi organique relative aux lois de finances, adoptée et promulguée en septembre 2018, instaure de nouvelles règles de gouvernance budgétaire et énonce les changements à opérer dans tous les segments de la gestion, relatifs à la prévision, la préparation et l’exécution du budget, le contrôle et la reddition des comptes, ainsi que la mise en place des outils et instruments de leur mise en œuvre. Cette loi organique, note-t-on, nécessite d’opérer une transition numérique, à travers le développement et la mise en œuvre de systèmes informatiques permettant, notamment, la production de budgets programme et la préparation de budgets sur un horizon pluriannuel. Toute cette démarche, précisent les services du Premier ministre, vise à renforcer les principes de transparence, de « redevabilité » et d’intégrité dans la gestion des finances publiques.