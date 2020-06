Guérison de 574 malades dont 12 enfants cancéreux : Le Covid 19 battu dans les hôpitaux, résiste dans les espaces

Les signes sont au verts et la situation sanitaire dans la wilaya demeure stable, a indiqué le directeur de la direction de la Santé de la wilaya d’Oran. En effet, les statistiques portent à l’optimisme, en particulier après avoir enregistré la guérison des 12 enfants cancéreux ayant contracté le virus au niveau de l’établissement hospitalier, il y a environ plus d’une une semaine. Une nouvelle qui a apporté du baume au cœur au staff médical qui était en charge de soigner ces enfants ayant subi le traitement adéquat que leur parents.

Dans le même registre, les résultats enregistrés au niveau des centres hospitaliers démontre amplement mieux que les efforts consentis par les staffs médicaux n’ont pas été vains. D’ailleurs, la direction de la Santé évoque 574 cas de guérison répartis sur les trois établissements sanitaires ayant accueilli les malades du Covid 19. Selon les confirmations du premier responsable de la direction de la Santé, le taux de guérison dans la wilaya est en courbe ascendante après avoir recensé, dans un premier temps, le rétablissement total de 548 cas. Ce chiffre a vite grimpé, suite à la guérison de 14 malades au niveau de l’hôpital Dr Benzerdjeb et 12 enfants du centre des enfants cancéreux. Des performances qui ne doivent pas passer inaperçues étant donné que c’est indéniablement la qualité de la prise en charge qui a fait la différence en sus de l’application rigoureuse du protocole de soin approuvé par le ministère de la tutelle. Et pourtant, le nombre d’individu qu’enregistrent les différents centres hospitaliers mobilisés pour la lutte contre le coronavirus, à savoir l’hôpital Dr Benzerdjeb, Mohgoun et l’EHU 1er Novembre (USTO), est constamment en augmentation. A vrai dire, le risque d’une deuxième vague de contamination n’est pas à écarter tant que les citoyens ne portent pas attention aux mesures de prévention et franchisent les barrières de sécurité les sécurisant contre toute contamination. Manifestement, avec les 1084 cas enregistrés, depuis le 18 mars passé, la vigilance doit être de mise pour les citoyens qui prennent à la légère ce virus mortel qui a coûté la vie à 28 personnes résident dans la wilaya. A cet effet, M.Boukhari le directeur de la DSP a indiqué que les cas enregistrés proviennent des quatre coins du territoire de la wilaya, avec bien évidemment, des disparités à propos du nombre de malades atteints par commune. Enfin, il est utile de rappeler à la population que seul le respect des mesures barrières pourra leur éviter la contamination de ce virus.