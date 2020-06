Saison estivale et touristique à Béni-Saf : Campagnes de volontariat touchant les 18 plages

Une campagne de volontariat de grande envergure a touché, avant-hier, la plage des puits, située dans le littoral urbain de la ville touristique et portuaire de Béni-Saf, ville distante d’une trentaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya d’Ain-Témouchent. Y ont participé, les services techniques de la daïra et de la commune de Béni-Saf, ceux de la direction de l’environnement de la wilaya d’Ain-Témouchent, le centre d’enfouissement technique, les membres des Associations «Nassim el Bahr» «Nass el-Kheir (Les gens du bien), et celle «Nassim el Bahr» (la pureté de l’air de la mer) de l’environnement ainsi que des citoyens résidents volontaires. Au cours de cette opération, plusieurs déchets ménagers et autres produits, issus des entreprises, des commerces etc… ont été ramassés et déposés dans le centre d’enfouissement. Cette opération de volontariat environnemental, hygiénique et maritime, a attiré les citoyens riverains et ceux de toute la ville de Béni-Saf qui se sont félicités de ce genre de volontariat qui est très bénéfique pour la santé publique, le milieu environnemental et les espaces balnéaires. Cependant, il est demandé que tout le monde respecte les conditions de l’environnement et la santé publique aussi bien au niveau des plages, endroits maritimes qu’ailleurs et ce, pour l’intérêt général de la quiétude physique et morale individuelle et collective, sans épargner la protection des massifs forestiers des foyers d’incendie et ce, d’une manière continue H24. De même, des opérations similaires ont été organisées au niveau des communes du littoral de Terga (daïra d’El-Malah), de Bouzedjar et M’Said (daïra d’El-Amria). Et ces campagnes du genre continuent à travers les 18 plages autorisées à la baignade, implantées à travers les communes de Oulhaça (daïra d’ Oulhaça), Béni-Saf, Sidi-Safi (daïra de Béni-Saf) ,Sidi-Ben-Adda (daïra d’Ain-Témouchent), Ouled-Kihal et Terga (daïra d’El-Malah), Bouzedjar et M’Said (daïra d’El-Amria). Rappelons qu’à chaque saison d’été, il est créé une commission de wilaya chargée de la préparation et du suivi de la saison estivale et touristique, élargie aux commissions de daïras et de communes , censées d’élaborer des rapports hebdomadaires de la situation estivale mentionnant tous les domaines (sécurité -santé publique-hygiène – commerce-restauration-hébergement prestations de services liées au téléphone- à l’Internet et ceux postaux – état des artères et des sites de baignade- parcs de stationnement des véhicules etc…, voire parfois journaliers et distincts devant être transmis à madame la chef de l’exécutif de wilaya pour prendre des mesures devant s’y imposer en temps opportun.