Covid 19 : Les comportements irresponsables bafouent les efforts de la prévention

Avant les fêtes de l’Aïd El Fitr, les efforts de lutte contre la propagation du virus ont apporté de très bons résultats de telle sorte que nous avions tous applaudi la stratégie adoptée qui consistait à le contenir. Quinze jours durant, les services de la santé n’avaient enregistré aucun cas de contagion, à travers toute la wilaya. On avait assisté aussi à un nombre encourageant de cas guéris comme on a vu baisser considérablement le nombre de décès. On a encouragé et même félicité le personnel de soin. La wilaya de Mostaganem se comptait alors parmi celles dont le taux était le plus faible et c’était parfait. Tout Mostaganem s’en est réjouie. En revanche, ces jours-ci, dans la wilaya de Mostaganem, la situation épidémiologique a changé et les chiffres de contagion augmentent. Trois jours successifs avec quatre cas par jour. Ceci veut dire qu’il y a à Mostaganem un foyer de contagion qui fait craindre. Ce qui amplifie la crainte, c’est le manque d’information sur cette situation. La Direction de la Santé pouvait donner plus de précisions sur la situation du Covid-19. Car, plus le citoyen sait où est localisé le foyer et comment on le traite, plus il est réconforté. En plus, ce dernier adoptera un comportement de protection lui évitant la contamination. La cellule de crise de la wilaya, à qui on a toujours rappelé son mutisme, doit aussi faire apparaître sa stratégie, devant cette conjoncture du retour progressif du virus à Mostaganem. Il est très certain que le comportement incivique et irresponsable de certains citoyens, au non respect des mesures de protection, a bafoué tous les efforts consentis, çà et là, contre la propagation du virus. Les magasins à moitié ouverts, les taxis maquillés en voitures privées, les taxis clandestins, les coiffeurs rideaux semi baissés, les cérémonies funéraires, les mariages, les petits souks et les supérettes…, pendant toute la durée du confinement, ont été visibles, tout autour, sans grand respect des mesures de protection. On aurait cru que ces comportements inappropriés semblaient ne pas inquiéter certains, pour ne pas dire beaucoup de citoyens. Le port de masque est respecté jusqu’à peut-être à 20%, malgré la disponibilité de ce dernier. Pourtant, la distribution gratuite de masques et les campagnes de sensibilisation ont été très intenses mais le degré d’inconscience a vaincu. Aujourd’hui, avec le déconfinement, le respect de la loi reste impératif et son application doit endurcir jusqu’à ce que les irresponsables insoucieux reprennent conscience du danger.