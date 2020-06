Mesra : Le lait de la controverse

Les consommateurs sont tenus en otage par des commerçants peu scrupuleux, dans la commune de Mesra. Non satisfaits de vendre le sachet de lait partiellement écrémé, plus cher que son prix réel, sachant de le prix du lait pasteurisé et administré doit être mis à la consommation à 25,00 DA au lieu de 30,00 DA, les commerçants de Mesra poussent plus loin le bouchon, en obligeant leurs clients d’acheter pour chaque litre de lait, un sachet de lait cru pasteurisé, en osant l’appeler du lait de vache. Simple précision, le lait de vache est à 35 grammes de matière grasse soit un extrait sec de 130 grammes, alors que ce lait est à seulement 20 grammes de matière grasse soit 115 grammes d’extrait sec, donc il ne répond pas à la norme d’un lait de vache et ne doit pas être commercialisé sous ce label. Mais là n’est pas le problème. Comment peut-on obliger le pauvre consommateur à la quête d’un ou deux sachets de lait à acheter un autre produit dont il n’a pas besoin, n’est-ce pas là une vente concomitante qui est prohibée par la loi. Combien de temps, encore, doit-on subir le diktat de commerçants véreux, au su et au vu des institutions concernées qui sont censées protéger les intérêts du consommateurs? Comment une poignée de pseudos commerçants imposent leurs propres lois en faisant fi de toutes les lois et la réglementation de tout un Etat ? Il semble que tout va de travers et rien ne marche chez nous, une véritable jungle où chacun fait sa propre loi et c’est au pauvre consommateur de payer la cupidité des commerçants et la passivité des services de répression des fraudes.