Pôle & Mic : Oui, pour une réforme fiscale!

Le président du Cercle du commerce et de l’industrie algero-espagnol, Djamel Eddine Bouabdellah, a appelé à une réforme fiscale pour attirer les investisseurs étrangers. Dans son intervention, il a plaidé pour une réforme fiscale pour faire face à la bureaucratie. Mais, il a aussi dit des choses «insensées». «Dans notre pays, nous avons le taux de la TVA le plus faible par rapport à divers pays du monde», a ajouté le représentant. Il est clair que Bouabdallah est loin de la réalité. La question de la TVA n’est pas un «tout» dans une fiscalité. Les «fortes» TVA dans certains pays sont «imposées» dans les pays touristiques surtout. Chez nous, si on augmente la TVA, on pénalisera surtout le consommateur, soit le «simple» citoyen. Oui, une réforme fiscale est plus que nécessaire mais non pour «pénaliser» le consommateur puisque notre pays est loin d’être un pays «touristique». Déjà, tout est cher. Avant de parler d’augmentation de TVA, il aurait pu, au moins, parler de l’indice d’achat. Une révision fiscale est salutaire, car si notre FISC était performant, on n’aurait pas tant d’hommes d’affaire en prison. Normalement, des responsables des directions des impôts devraient être jugés pour «complicité» avec ces hommes d’affaires. Chez nous, le FISC s’acharne sur le petit commerçant et n’ose jamais s’approcher des Hadad and Co. La réforme fiscale devra être réfléchie par des spécialistes et non par des hommes d’affaires, qui ont fait fortune grâce à des «prêts bancaires». Une réforme fiscale est intéressante dans le sens où le FISC devra être indépendant et sous l’égide d’une justice Libre et indépendante. Or, chez nous, la fiscalité est, avant tout, une affaire politique et non une question purement économique. Comment peut-on parler du FISC tant que le marché informel impose ses lois et ses prix sur le marché «officiel». Une réforme fiscale est avant tout un «courage» politique. Déjà, les députés ont refusé d’institutionnaliser l’impôt sur la fortune. La réforme fiscale va avec la rupture avec le système qui a engendré la corruption, la rapine et le clientélisme.