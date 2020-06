1ère session APW à Relizane : «Prêts à assumer notre mission en toute transparence, malgré quelques malentendus»

Juste après l’ouverture des travaux de la 1ère session ordinaire de l’APW de l’année 2020, une situation houleuse a été caractérisée et provoquée par un nombre important d’élus de l’APW, sur la façon et les modes de procédures du P/APW et de ses proches collaborateurs, en ce qui concerne, surtout, la création de la commission d’enquête initiée, dont la mission est de s’enquérir sur la réalisation et le retard de certains projets de priorité, déjà enregistrés. Devant cet état de fait, le P/APW a tenu à répondre, en toute quiétude, à toutes les questions posées, en prenant pour cadre les lois de gestion de l’APW sous le couvert du DRAG, car selon les mêmes élus qui paraissaient sûrs de ce qu’ils avançaient lors de leurs interventions houleuses, ces derniers estiment avoir été déroutés et agressés par un dialogue craintif de la part d’un membre de l’APW, chargé des affaires sociales et de la signature des procurations, pour l’installation de la commission d’enquête et de suivi. Le P/APW, paraissant confiant, n’a eu aucune crainte à faire face aux doléances de ses membres qui n’ont pas oublié de remercier et d’encourager, au passage, les initiatives de l’administration, à sa tête Mme le wali, pour l’écoute et la réalisation de certaines nécessités au profit des citoyens, malgré le confinement. Au cours des débats, le président de l’assemblée se déclara, d’abord, prêt à assumer la mission solennelle que lui ont confié les citoyens, pour l’intérêt général, au profit des 04 coins de la wilaya, pour ensuite étaler les 05 points de l’ordre du jour qui fut approuvé et adopté par la majorité des présents (15/24). Au cours de cette session, Mme le wali a tenu à prendre la parole pour encourager et soutenir les différentes actions de solidarité, initiées par un tout un chacun, au profit des victimes du Coronavirus où aucun ne s’est écarté pour la réussite des différentes opérations. La chef de l’exécutif a ajouté également que l’administration, comme dans ses traditions, est prête à faire réussir le programme enviable dédié à la wilaya, au profit des 04 coins du département, en particulier les zones d’ombre, tout en soutenant l’ouverture houleuse de la session qui, dira-t-elle, n’est que le résultat de la bonne intention de bien servir.