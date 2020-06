Lancement de la campagne moisson-battage à Tiaret : Les fellahs s’inquiètent d’un très faible rendement cette saison

Le wali, M. Deramchi Mohamed Amin, a choisi le 09 juin dernier, pour donner le coup d’envoi de la campagne de moisson-battage de la saison agricole 2019/2020. Une nouvelle saison qui s’annonce moins prometteuse, selon les techniciens et connaisseurs en la matière. La cérémonie du lancement de la campagne s’est déroulée à la ferme pilote «Chaouchaoua» à Tiaret, en présence des autorités locales, civiles et militaires, des cadres du secteur de l’agriculture et de la Chambre agricole ainsi que des partenaires économiques. En effet, selon un plan agricole présenté au wali, la superficie agricole totale (SAT) en céréales pour cette campagne est de 279.000 hectares emblavés, moins que la saison précédente qui était de l’ordre de 365.000 ha. Cependant et en raison des zones touchées par des fluctuations météorologiques enregistrées durant les derniers mois, à cause de l’absence d’une pluviométrie hivernale favorable, des pertes importantes dans la production seront certainement occasionnées. Malgré ces pertes, les spécialistes estiment atteindre un objectif de production, estimé à près de 3.5 millions de quintaux, toutes variétés comprises. Il est à noter que Tiaret est l’une des wilayas leaders dans la production de céréales et de légumes, y compris les lentilles et autres légumes secs. A cet effet, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour permettre un bon suivi de la campagne jusqu’à sa fin de récolte. Dans ce contexte, plusieurs réunions ont eu lieu avec différents acteurs économiques et partenaires afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le succès de cette campagne, d’autant plus qu’il y a lieu de souligner que le parc roulant agricole de la wilaya est fort de plus de 1.000 moissonneuses-batteuses dont 70 botteleuses appartenant à la CCLS et plus de 900 autres issues du secteur privé. Par ailleurs, pas moins de 61 points de collecte de céréales avec une capacité globale de stockage de plus de 3.500.000 quintaux ont été mis en place à travers 200 lieux, en plus des docks silos. Enfin, d’autres mesures sécuritaires contre les incendies ont été mises en place, en concertation avec les éléments de la protection civile et ceux des forêts, pour garantir une meilleure production sans feu.