Reprise des championnats professionnels des Ligues 1 et 2 : La FAF remet la balle dans le camp du MJS

Peu loquace sur le sujet, si ce n’est à coup de déclarations « généralistes » ou communiqués laconiques, la Fédération Algérienne de Football a, encore une fois, évité de se prononcer officiellement et de trancher directement la lancinante question de la reprise ou non des championnats professionnels des Ligues 1 et 2.

Interpellée à ce sujet tout récemment d’une manière on ne peut plus droite par sa tutelle, soit le Ministère de la jeunesse et des sports, la FAF a finalement botté en touche, préférant laisser la balle dans le département dirigé par Khaldi.

En réponse à cette demande du ministre, la FAF a ainsi remis avant-hier un document portant « Mesures envisagées pour la remise du jeu ».

« Ce dossier comprend une série de recommandations, mais surtout un protocole médical pour un retour au jeu élaboré par la Commission médicale fédérale présidée par le Dr Djamel-Eddine Damrdji et son équipe composée de 27 professeurs et médecins et un volet consacré aux recommandations techniques produit par la Direction technique nationale (DTN), sans compter tous les documents référents. Une fois validé par les autorités compétentes, ce document-protocole sera porté à la connaissance des acteurs du football ainsi que les médias » annoncera d’ailleurs l’instance présidé par Kheir-Eddine Zetchi.

Très discret depuis l’éclatement de l’affaire de l’enregistrement sonore ayant couté la liberté à Fahd Helfaya et Nassim Saâdaoui, le patron de la FAF a, par ailleurs, présidé une réunion avant-hier au siège de la FAF à Dely Ibrahim à laquelle étaient conviés deux membres de la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF), en l’occurrence Réda Abdouche (Président) et Abdelhakim Hmaidi, en présence également du secrétaire général fédéral, Mohamed Saâd.

Avec comme ordre du jour, « la finalisation du projet de convention tripartite club (SSPA) – cabinet d’expertise – DCGF, dont l’opération de signature est prévue dans les tous prochains jours » cette réunion est, en fait, un prélude à un appel aux clubs de l’élite, exhortés à respecter les délais afin d’être en conformités avec les nouveaux statuts donnant droit à la fameuse licence professionnelle.