Pôle & Mic : Une rentrée «tardive»?

La date de la rentrée scolaire est bien fixée pour le début octobre. Les écoliers, collégiens et lycéens reprendront le chemin de l’école le dimanche 4 octobre 2020, après avoir effectué les examens du BAC et du BEM en septembre. Nos enfants reprendront l’école qu’après huit mois d’arrêt. Le ministère ne justifie pas cette date « tardive » puisque nos enfants ont, l’habitude, de réintégrer l’école en début septembre. Ils pouvaient bien reprendre en septembre et suspendre l’école les jours de l’examen. Les parents d’élèves croyaient que la rentrée allait être fixée en début septembre où le mois de septembre et une ou deux semaines d’Octobre seront réservés à la révision et terminer l’année précédente. Une rentrée en septembre aurait satisfait les parents et les élèves et permettra à nos enfants de s’adapter. Jusqu’à l’heure actuelle, le ministère n’a rien dit sur le « comment » de cette reprise. Il n’a pas détaillé le programme de reprise. Les parents et leurs enfants ont besoin d’être rassurés. A ce jour, le ministère n’a pas communiqué sur le « que faire » des cours par vidéo via les réseaux sociaux. Les élèves et leurs parents affichent déjà des craintes quant à un programme « chargé » qui sera difficile aux enfants de suivre et d’assimiler. D’ici là, le ministère devra faire le bilan de cette expérience de l’école à distance. C’est une expérience à valoriser et à moderniser, car les spécialistes espèrent que cette pratique soit capitalisée pour pouvoir lancer des « cours de soutien » ou des « cours de rattrapage » en ligne pour les enfants afin d’éliminer cette « mauvaise » pratique des « cours privés ». Y’aura-t-il des cours de rattrapage ou de révision pour nos enfants via les réseaux sociaux ? Le ministère devra rassurer les parents d’élèves et les élèves.