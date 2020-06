Procès du patron de Sovac reporté pour le 17 juin : De nouvelles parties impliquées

La défense représentant l’ex-patron de Sovac, Eulmi Mourad, a

demandé le report de l’audience de leur client, suite à la conjoncture sanitaire qui a secoué notre pays. Le collectif d’avocats a demandé purement et simplement, eu égard à ce contexte, le report du procès de leur client. Eulmi Mourad et ses frères, concessionnaires de voitures et patron de la marque Sovac et Porsche, sont actuellement sous mandat de dépôt et incarcérés à la prison d’El Harrach. Ces accusés ont été parmi les premiers mis en cause dans la vague d’arrestations qui ont concerné les concessionnaires de véhicules, dans le cadre du scandale qui a éclaboussé le scénario du montage de véhicules, sous l’égide de l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia et son ex-ministre de l’Industrie, Abdesselem Bouchouareb, en fuite. Du reste, un mandat d’arrêt international a été lancé, depuis presque une année, à son encontre. Le Parquet avait prononcé, contre lui, de par son implication directe dans ce processus, à une peine de 20 ans de prison ferme par contumace. Rappelons que cette affaire dite du montage de véhicules a défrayé la chronique judiciaire. Des milliards se sont évaporés et partis en fumée, sans aucune traçabilité. Les procès ont été reportés puis carrément annulés à cause de l’absence des accusés à cette audience, au même titre que des témoins, en application de l’instruction du ministère de la Justice, dictée par la conjoncture difficile traversée par le pays. Le report du procès, hier, de Eulmi Mourad, est tributaire du placement de son frère par le juge d’instruction près le pôle pénal spécialisé du tribunal de Sidi M’hamed, dans le cadre du dossier Groupe Sovac. Ce dernier, Eulmi Khider, est en détention provisoire pour des chefs d’accusation liés essentiellement à la corruption et transferts de devises vers l’étranger, selon les chefs d’accusation qui pèsent sur eux, en attendant l’audition de son frère, l’accusé Eulmi Mourad pour le 17 juin, sur l’implication de son frère dans cette affaire. Toujours est-il que le juge d’instruction près le pôle pénal spécialisé du tribunal de Sidi M’hamed, a ordonné le placement du premier accusé Eulmi Khider en détention provisoire, dans l’attente de l’audition du deuxième accusé, incarcéré pour un autre motif. A cet effet, le frère de Mourad, Eulmi Khider, a été interpellé au mois d’avril dernier à l’aéroport international d’Alger alors qu’il s’apprêtait à prendre le vol vers le sud de la France, plus précisément sur la côte d’Azur, là où réside la famille Eulmi. Il faisait l’objet d’une interdiction de quitter le territoire national. La société Sovac a été placée, après la mise en détention provisoire de ses premiers responsables que sont les frères Eulmi, sous la gestion d’administrateurs désignés par la justice. Son patron et PDG à la fois, Eulmi Mourad, est incarcéré à la prison d’El Harrach depuis une année et il n’a pas encore été jugé et ce, à cause du report de son procès pour le 15 ensuite le 17, c’est à dire demain, au niveau du tribunal de Sidi M’Hamed, à Alger. Dans le cadre des enquêtes déclenchées et diligentées contre les corrompus et «el issaba», et l’opération «mains propres», nées de la victoire du Hirak du 22 février 2019, feu Gaid Salah, chef d’État-major et vice-ministre de la Défense, avait promis de frapper fort, pour mettre hors d’état de nuire «el Issaba» et lutter contre la corruption, en demandant au Garde des Sceaux d’éplucher la première vague de dossiers qui ont meublé l’actualité d’où des milliards sont partis en fumée dans le cadre de l’épineux et controversé dossier du montage de véhicules. Les propriétaires du groupe Sovac que sont les frères Eulmi sont accusés d’avoir obtenu des privilèges non mérités de la part de certains hauts responsables que sont les deux ex-Premiers ministres et l’ex-ministre de l’Industrie, Abdesslem Bouchouareb. Ces deux accusés ont fui le pays après l’arrestation des gros bonnets de l’automobile, mais, ils seront arrêtés puisque impliqués et soupçonnés d’avoir transféré illégalement des sommes considérables de devises à l’étranger.