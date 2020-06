Relizane : Un éclairage public très défaillant

A Relizane, siège de wilaya, au niveau de certains axes principaux de la ville, la rénovation de l’éclairage public par le système LED a ravi et satisfait les citadins de passage et les riverains, éblouis par tant de clarté alors que ces rues, à une certaine époque, étaient sombres et dangereuses. Mais dès que l’on s’enfonce, de nuit, dans les dédales de ces cités populaires, c’est la peur au ventre et une vraie angoisse qui vous prennent à la gorge car sortir après la prière du Maghreb, en cette étape de confinement, devant l’absence totale ou la défaillance de l’éclairage public, il faudra subir tous ces désagréments qui paralysent une vie normale. Contacté par nos soins, l’élu chargé des services techniques de la commune nous déclarera que le parc est en manque flagrant de produits électriques de rechange dont les lampes, les transformateurs et régulateurs. Devant cet état de chose, notre dernier recours est de prier le Bon Dieu pour qu’enfin les doléances des habitants soient prises en compte.