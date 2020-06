Pôle & Mic: Déjà de la tension!

Fin de confinement pour plusieurs wilayas. Un jeune journalier s’immole à Oran pour exprimer sa colère contre la saisie de sa marchandise au marché du centre-ville. Une marche des jeunes à Ouargla pour crier leur colère quant à leur situation socioéconomique. Des activistes du Hirak arrêtés. Ce qui laisse supposer que le confinement a été un «cumul» de colère. Colère contre, entre autres, la mauvaise prise en charge des «journaliers», des travailleurs œuvrant dans le secteur privé et les non-assurés. Pendant trois moins de confinement, les institutions d’Etat n’ont distribué qu’un seul couffin aux «heureux» nécessiteux et accorder 10.000 Dz à des nécessiteux. Pendant le confinement, plusieurs activistes ont été arrêtés et présentés devant la justice. Un confinement dans la «douleur». Les institutions n’ont pas osé présenter les chiffres de la violence faite contre les enfants, contre les femmes et tant d’autres formes de violence. Cette violence était prévisible puisque les Algériens n’ont pas l’habitude de rester et de se confiner chez eux. Pire, l’Etat n’a pas mis à la disposition des citoyens des structures d’écoute contre toutes les formes de violence durant ce confinement. L’Etat n’a pas préparé le citoyen au déconfinement. Le déconfinement a été plus «structurel» que moral. Cette pandémie a montré les failles d’un système archaïque qui voulait et veut «tout» contrôler. Or, il est impossible de «tout» contrôler à l’heure des réseaux sociaux. Contrôler «tout» alors qu’il y avait des attentes de la part du citoyen en matière de soutien financier. Le citoyen attendait une aide de l’Etat et des mesures d’accompagnement rendant «viable» ce confinement. Il y avait de la tension durant ce confinement. Raison pour laquelle, l’apaisement était nécessaire pour ne pas dire nécessité. Aujourd’hui, la marche de centaines de citoyens de quartier de Mekhadmaà dans la wilaya d’Ouargla ayant organisé un rassemblement protestataire et une marche pacifique dénonçant la marginalisation et exigeant le développement local, est un indice pour rappeler que le pouvoir devra se pencher sur les questions sociales. L’Etat et le pouvoir sont obligés de penser à un investissement productif, créatif de richesse et de postes d’emploi. Les jeunes chômeurs devront être pris en charge par l’Etat et d’aller, le plutôt, vers la réforme de la justice.