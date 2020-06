Création de l’Agence de sécurité sanitaire : Libérer la santé de la bureaucratie

L’annonce par le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, de la création d’une telle Agence, fait suite à la crise sanitaire que vit le monde entier. Mais, ce qu’il ne faut point occulter, est que cette Agence a également pour objectif de “restructurer totalement” le secteur de la santé. Conjoncture oblige, sa création intervient dans un contexte propice marqué par la crise épidémique. C’est en quelque sorte, un organisme de “veille” sur l’état de santé des Algériens et du pays d’une manière générale. Le temps est-il, peut-être, venu, pour refondre le système de santé en Algérie. Un système jugé par les spécialistes de la santé, eux-mêmes, comme étant “obsolète” et “dépassé “car n’étant pas conforme aux exigences de la réalité économique et démographique du pays, estiment-ils. Un système en clair qui était géré par une administration bureaucratique. Pourquoi alors une telle Agence? Et pourquoi ce timing précis? La pandémie du Coronavirus a “chamboulé” les données jusque-là établies et “mystifiées” par le système de santé en Algérie. Il est certain que c’est le Covid-19 qui a plaidé en faveur de la naissance d’une telle Agence, dans une conjoncture sanitaire particulière. La création d’une Agence nationale de sécurité sanitaire va, entre autres missions, permettre de confier la gestion de ce secteur aux praticiens et autres chercheurs, plus à même de le gérer et de mieux cibler ses interventions. Installé, samedi, à la direction de cette agence, le professeur Kamal Senhadji juge qu’en dépit des multiples réformes dont il n’a cessé de faire l’objet, le système national de santé publique n’a jamais été à la hauteur de ce que les Algériens en espéraient en matière de qualité de soins. S’exprimant, dimanche, à l’émission l’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, ce biologiste, spécialiste en immunologie des transplantations, signale que cette Agence va s’appuyer, dans son fonctionnement, sur des compétences scientifiques nationales, mieux informées sur le milieu sanitaire en Algérie, mais également sur les nombreuses sommités médicales et de recherche installées à l’étranger. Ce chercheur tient à rappeler que c’est la pandémie du Covid-19 qui a contribué à l’idée de création de cette Agence de sécurité sanitaire dont la mission, déclare-t-il, va notamment aider à relancer un système de santé «malade» où la prévention, un aspect prépondérant, a toujours été négligée. Parmi les actions de prévention contre des virus nettement plus virulents que le Covid-19, auxquelles va se consacrer cette Agence, l’intervenant fait état de la création d’un hôpital «étanche» de recherche, entièrement confiné, où seront étudiés des «germes très dangereux», à l’exemple de la fièvre hémorragique d’Ebola, et traités les malades affectés «pour en arrêter la transmission». Dans son intervention, le professeur Senhadji s’en prend violemment à l’Organisation mondiale de la santé qu’il accuse d’avoir «tâtonné» et «slalomé» dans la gestion «irrationnelle» de la pandémie du Coronavirus. Poussant plus loin, il considère comme «une honte» que l’OMS ait pu «zigzaguer» en décidant, par exemple, d’appeler à stopper le traitement du Covid -19 à l’aide de la Chloroquine, parce que, selon elle, «induisant plus de morts», pour ensuite, se rétracter. Derrière ces prises de position, l’invité affirme déceler des interférences de «lobbies financiers» souhaitant, déclare-t-il, imposer des molécules coûtant beaucoup plus cher que la Chloroquine. Le professeur s’en prend, également, à cette Organisation pour avoir, récemment, publié un document affirmant que l’Algérie détient un taux de contamination au Covid-19 «important» qu’annoncé, et que la détection de celui-ci «n’est pas parfaite» alors que, poursuit-il, l’utilisation rationnelle de la Chloroquine a démontré son succès de traitement.