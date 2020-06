Deuxième phase : Levée totale du confinement pour 19 wilayas

Alors que la seconde phase de déconfinement a débuté, hier, dimanche, la première phase de déconfinement a été soldée par un constat sans complaisance où il a été enregistré 10.589 cas confirmés, 7.254 guéris, 741 décès et 105 nouveaux cas pour le week-end dernier. Les malades, selon les professeurs que nous avons joints, ne sont pas que des personnes âgées mais aussi et contrairement aux estimations officielles, des jeunes et des enfants. L’alerte rouge est signalée à Alger, devant l’indifférence et l’inconscience des citoyens. Les deux hôpitaux d’El Kettar et de Mustapha Pacha sont dans l’expectative. Ils affichent « Complet », au service de réanimation. Il nous a été impossible d’entrer en contact avec certains professeurs, pour un constat de la situation sanitaire, dans ces deux lieux qui connaissent un vrai flux de va-et-vient incessants dans ces structures. Devant ce constat, les pouvoirs publics ont cédé à la pression en traçant une autre feuille de route, la seconde, pour déblayer le terrain prudemment, en autorisant le retour imminent de la vie publique dans les grandes agglomérations. Raison pour laquelle le Gouvernement a décidé la levée totale du confinement à domicile pour 19 wilayas et l’aménagement des horaires de cette mesure, prise dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, pour le reste des wilayas, a indiqué avant-hier, samedi, un communiqué des services du Premier ministre. Ces mesures sont entrées en vigueur, hier, après la publication du communiqué officiel du département de Abdelaziz Djerrad. Il a donc été décidé, à ce propos, par rapport au déconfinement, la levée totale du confinement à domicile pour les 19 wilayas suivantes: Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Saida, Ghardaïa, Naama, El Bayadh, Tiaret, Guelma, Skikda, Jijel, Mostaganem, Tebessa, Tlemcen, Ain Témouchent, El Tarf, Tizi Ouzou, Ain Defla, et Mila. L’adaptation des horaires de confinement à domicile sont de 20h00 au lendemain matin à 05h00. Elle concerne les 29 wilayas suivantes que sont Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel-Abbès, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat et El Oued, indique le communiqué. Certains citoyens comme ceux de Chlef et en dépit du nombre réduit de cas de malades qui n’est que de 07 cas positifs, s’estiment avoir été lésés par rapport à ceux de Ain Defla où il a été découvert un fort taux de malades. Le Président Tebboune avait présidé, ce samedi après-midi, une réunion du Comité scientifique chargé du suivi et de l’évolution du Coronavirus en Algérie, suite à la pression exercée par les citoyens pour déblayer le terrain à un déconfinement en ces journées de début d’été. La victoire, faut-il le rappeler, sur le Covid-19, est une peine perdue d’avance, eu égard aux estimations fournies par le comité scientifique du Pr Fourar. La prudence est de mise. Les Algériens, et en dépit de cette pandémie, doivent s’armer de patience pour sauver leur vie et celle des leurs. Cela suppose qu’incontestablement, le port du masque ou bavette chirurgicale, et la distanciation sociale, sont leurs atouts de sauvegarde et de protection et que le risque de contamination est omniprésent. Ces mesures qui sont rentrées en vigueur, hier dimanche, ont été dictées par les laboratoires internationaux et l’OMS et notamment le comité scientifique piloté par nos imminents professeurs et praticiens. Ces consignes restent évidemment tributaires de l’évolution de la situation épidémiologique à l’échelle nationale et du suivi dans chaque wilaya du constat de visu par les responsables locaux et sanitaires ainsi que du respect des règles sanitaires de prévention et de lutte contre la propagation de l’épidémie. Les mesures peaufinées dans ce long communiqué, une autre feuille de route depuis celle entérinée la semaine dernière, concerne les deux phases de déconfinement ; il s’agissait du congé exceptionnel rémunéré dans le secteur économique par la levée de la mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré des 50 % des effectifs du secteur économique public et privé, pour les entreprises qui peuvent assurer le transport de leur personnel, et satisfaire les conditions de protection sanitaire propres à leur activité. S’agissant du congé exceptionnel rémunéré dans les institutions et administrations publiques par la levée de la mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré des 50 % des effectifs des institutions et administrations publiques, tout en maintenant cette mesure au profit des femmes enceintes et celles élevant des enfants en bas âge. Les administrations doivent également veiller à l’apurement des reliquats de congé de leurs effectifs et à l’ouverture de la période de départs en congé au titre de l’année en cours.