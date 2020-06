03 suicides en deux jours : Les habitants de Saïda consternés

Le phénomène du suicide s’amplifie, de plus en plus, dans la wilaya de Saida. La mort est présente en permanence, endeuillant davantage de familles. Le suicide et les accidents de la route s’illustrent particulièrement sur ce registre. Sujet tabou dans la famille algérienne, le suicide au niveau de la wilaya de Saida, et surtout en cette période du Covid-19, ne cesse d’animer la rubrique des « Faits Divers » de la presse nationale. Psychose, névrose, déprime ou dépression, ce sont, en tous les cas, les formes pathologiques recensées et qui seraient probablement à l’origine de ce mal qui ronge inéluctablement la société. A Saida, ces deux derniers jours, 03 cas de suicide dont l’un par immolation par le feu, ont été signalés. Il s’agit d’une femme qui a mis fin à ses jours, dans le domicile de sa sœur, habitant la commune de Ain-Sultan. Le second, un jeune, âgé de 19 ans, découvert pendu, vendredi dernier, dans le domicile parental, situé dans le quartier historique de la Marée, appelé dans le jargon populaire «Lamarine» et le 3ème est une immolation par le feu à la cité de Boukhors. Les 03 familles ne comprennent pas, ce qui a poussé leurs enfants à commettre l’irréparable. Selon un psychiatre que nous avons contacté pour les besoins de ces drames, «l’étiologie multifactorielle du suicide ne permet de le comprendre, ni de l’étudier d’une manière efficiente que par une approche pluridisciplinaire». Il reste que sur le plan de la prise en charge, les choses ne vont pas comme sur des roulettes et aucune initiative n’a été prise pour instaurer la nécessité de structures d’écoute et la sensibilisation des familles. Un travail de sensibilisation est plus que préconisé pour avertir sur les cas de suicide. Mais au fait, que fait la DASS?