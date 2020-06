Pôle & Mic : Attention, le virus est encore là!

19 wilayas seront totalement déconfinées et un déconfinement partiel pour les 29 autres avec un couvre-feu de 20H à 05 H. la vigilance devra être de mise. Le citoyen devra se montrer «exemplaire» et «responsable» dans ses actes dans le respect des mesures sanitaires. L’Etat devra mener une campagne de sensibilisation «implacable» en invitant le citoyen de rester vigilant. Les mesures adaptées pour le déconfinement ne veulent pas dire que le maudit et invisible virus ne sera plus inoffensif. Déjà, Le directeur de l’Institut Pasteur d’Algérie s’est exprimé sur la situation épidémiologique relative au coronavirus (Covid-19) en Algérie. Le Dr Fawzi Derrar a alerté, ce samedi via l’APS, sur le risque d’une deuxième vague de la pandémie dans le cas où les Algériens ne respectent pas les mesures de lutte contre le virus. Le directeur de l’Institut Pasteur alerte sur une possible deuxième vague de contamination par le coronavirus si les Algériens ne respectent pas les mesures préventives contre la pandémie. Il assure que la levée du confinement partiel n’est pas un indicateur de la fin de la pandémie en Algérie. «Le problème n’est pas dans le nombre de cas, mais dans la façon avec laquelle ces cas sont traités pour éviter la contagion», a indiqué. L’alerte de L’OMS devra être prise au sérieux même si l’organisation a été «décevante» au début de la pandémie. «On constate une accélération de la propagation du coronavirus sur le continent ces dernières semaines», bien que «l’Afrique ne représente actuellement qu’une petite partie de tous les cas d’infection recensés à travers le monde» a déclaré Rebecca Moeti, directrice régionale du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. L’Algérie, l’Égypte, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, l’Afrique du Sud, la Guinée, la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo sont les plus touchées et risquent d’être un foyer si l’on badine avec la discipline sanitaire. Le Brésil fait craindre le pire. Indirectement, L’Institut Pasteur confirme les prévisions de l’OMS. Vigilance devra être de mise!