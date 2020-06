Point de Vue : Agence de sécurité sanitaire Sauvera-t-elle la situation?

Le président de la république vient d’installer une agence, dont la mission sera chargée, selon les termes du communiqué ayant diffusé cette information, de « la mise en place d’un système de santé développé offrant des soins de qualité, outre une plus large prévention contre les différentes maladies ». Donc, en tant que citoyens, nous ne pouvons que saluer une telle initiative, tout en souhaitant qu’elle réussisse à apporter les changements nécessaires qui s’imposent dans le secteur – malade et maladif – de la santé publique. Depuis que l’on avait ajouté l’expression « réforme hospitalière » à l’intitulé exacte du ministère de la santé, nous, simples citoyens, n’avons pas cessé de continuer d’espérer qu’un jour les répétitions constantes de cette formule magique – genre méthode Coué- apporteront les résultats escomptés. Tout le monde est unanime quant à croire et dire que la situation dans nos établissements hospitaliers est critique. La preuve est, que tous nos responsables, notamment ceux de la santé, préfèrent aller se soigner ailleurs, sous d’autres cieux, même pour un petit mal de dent. Le citoyen n’avait à son choix, que deux issues : Aller se faire soigner dans une clinique privée qui le plume. Donc, c’est impossible pour les petites bourses. Ou bien se diriger vers les établissements publics où la qualité des services ne répond pas aux normes. Je ne suis pas en train de m’emporter contre le personnel médical et paramédical, exerçant dans ses établissements, ordinaires ou universitaires. Nous savons tous que nous avons des médecins, des infirmiers et autres spécialistes, possédant de grandes compétences. Seulement, le problème réside, surtout, dans l’organisation structurale de ce secteur permettant une exploitation raisonnable et intelligente de ces compétences, qui ont été formées avec beaucoup d’efforts et de peine. Nous espérons, du coup, que cette Agence qui vient d’être installée, revoit tout dans ce secteur qui possède toutes les compétences nécessaires à son épanouissement et toute l’infrastructure essentielle pour sauver sa réputation. Tout ça ne peut pas fonctionner sans la mise en place des mécanismes de contrôle de suivi et d’appréciation. L’absence de contrôle et de suivi ont laissé le secteur à la merci des esprits affairiste, malintentionnés qui voient en tout chose, une source de profit, notamment, quand « la sentinelle » n’est pas là. C’est bien de faire confiance à nos cadres administratifs, à nos médecins, à nos infirmiers ; nous ne prétendons pas, en outre, que nous sommes plus nationalistes qu’eux. Toutefois, il serait encore mieux de les soumettre à un régime de contrôle et de suivi, fut-il de loin.