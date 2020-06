Vol de 08 milliards de centimes : Fin de cavale pour un repris de justice à Ain-Témouchent

Les éléments de la brigade criminelle, relevant de la police judiciaire de Sûreté de wilaya d’Ain-Témouchent, après avoir exploité, d’une manière efficiente, une information qui leur est parvenue, leur indiquant qu’un individu faisait l’objet de plusieurs mandats de recherche, décernés par la justice, pour son implication dans plusieurs affaires pénales dont la perpétration d’un vol d’une somme de huit (08) milliards de centimes, commis avec des complices dans l’une des sociétés implantées, dans la zone industrielle d’Oran, ont aussitôt entrepris des recherches et des investigations, marquées par la surveillance discrète de son mouvement, qui se sont soldées par la localisation du siège de sa résidence à Ain-Témouchent et son interpellation. La fouille corporelle a permis aux policiers de découvrir un (01) comprimé psychotrope, une somme de vingt mille (20.000) dinars, un permis de conduire falsifié sur lequel est apposée sa photo d’identité pour camoufler sa circulation routière. Il s’agit du dénommé K.Ch, âgé de 33 ans. Poursuivant leur enquête, les policiers, munis d’un mandat de perquisition délivré par l’autorité judiciaire territorialement compétente, ont procédé à la fouille du logement qu’il a loué et où ils ont découvert une pincée de drogue d’un poids de O1, 36 gramme. Dans ce même cadre, les enquêteurs ont procédé également à l’identification, la localisation et l’interpellation de ses trois (03) complices présumés, auteurs de l’acte pénal lié à l’affaire de la falsification du permis de conduire, se dénommant B.I, D.H et M.K, âgés respectivement de 34 ans, 41 ans et 38 ans. Ces derniers ont été soumis à la procédure d’usage avant d’être présentés par-devant le tribunal d’Ain-Témouchent, territorialement compétent, pour détention de drogue aux fins de consommation individuelle, détention de produits pharmaceutiques sans autorisation, faux et usage de faux, usurpation de qualité d’autrui, abus de fonction aux fins de prise d’intérêts illégaux et protection d’un malfaiteur recherché par la justice. Cette juridiction pénale compétente, après les dispositions de la comparution directe, les a mis en détention préventive avec le report de la prononciation du jugement jusqu’à la prochaine audience, indique le communiqué de la Sûreté de wilaya d’Ain-Témouchent.