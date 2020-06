APC de Tiaret : Le Maire Bouteldja Rabah dépose sa démission

Contre toute attente, le président de l’assemblée populaire de Tiaret, Rabah Bouteldja, d’obédience FLN, a décidé de mettre fin à son activité de président à mi-chemin de son deuxième mandat consécutif à la tête de la municipalité de Tiaret, a-t-on appris de sources proches de l’APC. En effet, c’était lors d’une réunion du conseil de l’APC, tenu jeudi dernier au siège de la mairie, que le chef de l’exécutif de l’APC a annoncé sa démission après avoir informé la veille de cette réunion, le chef de la daïra et le wali. M. Bouteldja n’a pas donné les raisons qui l’ont conduit à déposer sa démission. Tout le monde attend ici à Tiaret le nom de son remplaçant lors d’une séance d’une réunion extraordinaire qui sera probablement tenue au cours de cette semaine. On reviendra avec beaucoup de détails sur cette démission et de l’élection d’un nouveau maire conformément au code communal.