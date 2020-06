Mostaganem : L’APC prend de l’eau et la commune risque de chavirer

A l’APC de Mostaganem, le torchon brûle sans cesse et brouille la vision du développement. Selon toute vraisemblance, des élus qui n’arrivent pas à se mettre d’accord, ni à accorder leurs violons depuis leur installation dans la gestion des affaires de la municipalité. Cette discordance, selon nos informations, s’affiche régulièrement tantôt sur les procédures, tantôt sur l’application du code communal, tantôt sur la prise de décision et souvent pour des problèmes de concertation. Par conséquent, le doute et la méfiance se sont installés, substituant ainsi la réflexion sur le développement. Des élus qui depuis l’installation de l’assemblée en novembre 2017, n’arrêtent pas de se tirer dessus, en confrontation ouverte. Une confrontation déballée ostensiblement sur les réseaux sociaux, souvent très désobligeante. Ces jours-ci, le torchon a excessivement brûlé en pleine assemblée, ce qui a capoté les travaux de la séance. Dans la salle, il semblerait qu’on soit arrivé même à expulser des élus de la salle, en présence d’une assistance publique. A ne rien saisir de cette situation qui semble être une guerre intestine qui brouille les cartes d’une assemblée communale, censée avancer dans des programmes de développement, surtout en cette période de crise. La population de Mostaganem avait espoir de voir une commune prospère et moderne mais la commune se noie dans un verre d’eau. Le citoyen de la commune de Mostaganem reste très perplexe et souvent dans l’incompréhension. Des frictions continues se révèlent farouches et prennent souvent les trois quarts du temps d’une séance plénière, faisant obstruction à la réflexion sur les problèmes des habitants de la ville.

Des dissonances, quelquefois confuses pour le citoyen, sont publiquement exposées sur les réseaux sociaux. Tout porte à croire qu’il s’agit d’une opposition partisane qui revendique des questions de gestion, de dépenses publiques ou même de méthodes managériales, relatives à la concertation ….ce n’est guère le cas. Certains affirment qu’il y a de moins en moins de concertation dans les décisions, d’autres parlent de gestions antidémocratiques, d’autres revendiquent de la transparence sur les méthodes mais le président de l’APC reste muet. Ce conflit qui dure dans le temps, risque de passer à côté de ses missions. Les habitants de la municipalité sont exaspérés d’assister à des pugilats, au lieu de débats visant à améliorer le cadre de vie des citoyens. Il y a même un débat sur une éventuelle médiation de la société civile qui a occupé la toile ces jours-ci, pour tenter de calmer les esprits…mais cela semble difficile. Ce conflit qui dure dans le temps, entre le maire et quelques élus, laisse prévoir une dégradation dans l’activité communale en général qui impacte négativement le citoyen. Cependant, et c’est désolant de ne pas voir intervenir les autres élus, pour une médiation interne propre à l’assemblée. Mostaganem retiendra la leçon.