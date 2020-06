Face au dur respect du confinement : Les médecins continuent de tirer la sonnette d’alarme

Se tenir au moins à un mètre d’écart des passants, tousser et éternuer dans son coude, sortir seul, ne pas toucher inutilement des produits dans les supermarchés…, depuis l’entrée en vigueur du confinement dans une majorité des communes de la wilaya d’Oran, les mesures de précaution liées à la distanciation sociale pose indéniablement la question du rapport à l’autre. Comment se comporter lorsque l’on se retrouve en présence d’une personne qui ne respecte pas les gestes barrières ? L’indiscipline d’une importante frange de la population Oranaise qui ne respecte pas le confinement est à l’origine de l’aggravation de la situation et presque, chaque jour, on enregistre de nouveaux cas. Ne manquant aucune opportunité pour lancer l’alerte, les médecins des différents hopitaux d’Oran tirent, une fois de plus, la sonnette d’alarme. Même si le confinement fonctionne, l’épidémie peut revenir. Les mesures prises par le gouvernement seront-elles alors efficaces ? Combien de temps devront-elles durer ? Arrivera-t-on à se débarrasser définitivement de ce virus? Autant de questions dont on n’a pas de réponses définitives, ce qui force les autorités de santé à agir avec les preuves scientifiques à leurdisposition. D’une part, le retour vers l’évolution de l’épidémie dans les autres pays comme la Chine, l’Italie et la Corée du Sud et l’impact des mesures de distanciation sociale et de confinement. La levée du confinement et ce semblant retour à la vie normale, accompagné d’une baisse de vigilance des citoyens surtout au niveau des marchés de fruits et légumes et les hypermarchés, de moins en moins encline à respecter les gestes barrières, fait craindre aux professionnels de la santé un rebond des cas de contamination.