Point de Vue : Laissez le gouvernement travailler

L’actuel gouvernement vient d’être installé. Il y a six mois de ça, le premier gouvernement, après les évènements du hirak populaire, avait entamé ses activités…et pas mal de nos chers et respectables concitoyens, demandent déjà des comptes à l’actuelle équipe gouvernementale, à leur tête le président de la république. C’est de notre droit de critiquer – positivement bien sûr- cependant, cette critique devrait se faire selon un bon sens, selon une logique. Il faut attendre au moins deux ou trois ans pour pouvoir donner les appréciations conséquentes. C’est à ce moment-là, qu’il sera possible de pouvoir dire si ce gouvernement avait bien mené sa mission. Il me semble qu’il y a des gens poussés soit par une mal intention vicieuse ou par une blanche naïveté à émettre des critiques, parfois virulentes, qui ne sont pas à leur endroit convenable, faites soit par amour de la patrie ou par préoccupation sur le devenir du pays. Personne ne devrait nier le fait que les problèmes sont là…. Ils notre vécu quotidien. Ces problèmes ne sont pas les résultats conséquents de la politique. Dans leur majorité, ils ont été hérités de l’ère du régime déchu et subsistent encore. Il n’est pas logique de pouvoir venir à bout des structurations enchevêtrés de problèmes en quelques mois… Il faut, évidemment, se mettre dans l’esprit que l’actuel gouvernement avait entamé sa mission avec l’avènement du coronavirus. Et, comme vous le savez tous, cette situation exceptionnelle avait mis tout le pays dans une situation de paralysie presque totale, avec les conséquences que nous vivons tous, au quotidien, avec beaucoup de peine et de contraintes. Cette catégorie de gens –pour ne pas dire citoyens- déclenchent ces critiques insensées, sous forme d’une guerre psychologique, visant avant, à porter atteinte au moral du citoyen et le pousser vers la déception et la perte de confiance dans son gouvernement, son État et son pays. Qui sont ces gens ? Ils sont d’abord au service de quelques pays qui commencent à pressentir que l’époque de la rapine commence à faire partie d’un passé qui ne revient pas. Ensuite, parmi eux, il y a ceux qui appartiennent à ces « collectifs » qui soutiennent les personnalités politiques de l’ancien régime déchu, qui se trouvent incarcérés pour des crimes commis contre l’Etat algérien. Ceste cette catégorie de gens d’anti-hirak, qui ont infiltré ce prestigieux mouvement populaire, dans le but de le détourner de ses visées initiales. Ils sont, actuellement, en train de semer la zizanie par le truchement, des réseaux sociaux, par le truchement de ces gens que l’on rencontre dans les lieux publics, en train de semer le désespoir dans les esprits des gens.