Pôle & Mic : Le transport public, une urgence!

Le nouveau cahier de charges fixant les conditions d’industrialisation de l’automobile en Algérie prévoit de prioriser les véhicules utilitaires. En attendant la promulgation de ce dernier au mois de juillet prochain, le ministre de l’Industrie indique que le taux d’intégration des véhicules utilitaires pourrait s’élever à 60% en Algérie. C’est une bonne initiative, mais il faut attendre la réaction des constructeurs automobiles. «Le nouveau cahier de charges fixant les conditions d’industrialisation de l’automobile en Algérie prévoit de prioriser les véhicules utilitaires. En attendant la promulgation de ce dernier au mois de juillet prochain, le ministre de l’Industrie indique que le taux d’intégration des véhicules utilitaires pourrait s’élever à 60% en Algérie », a souligné le ministre. Le cahier des charges exigera initialement de l’investisseur un taux d’intégration de composantes locales d’au moins 30%, avec obligation de fabriquer localement la carrosserie. Cette mesure ne concerne pas les véhicules touristiques où le ministère songerait à revoir cette industrie où il n’y avait qu’un «simple» assemblage, pour ne pas dire autre chose. Chez nous, sous l’ère de Bouteflika, l’industrie automobile a été plus une «politique spectaculaire» et/ou une manière de «voler» des devises, à l’exception de Renault. Renault est capable de s’adapter aux nouvelles exigences. Il faut oser «dialoguer» directement avec les constructeurs automobiles, au sujet du véhicule touristique. Le véhicule touristique reste «utilitaire» pour le citoyen et un moyen de se déplacer du fait que le transport public, il faut le dire, est archaïque et très mal organisé. A Oran, par exemple, le bus s’arrête à 20 H. C’est ridicule. C’est aussi valable dans d’autres villes. Et là, nous parlons que du transport urbain. Parfois, en entendant des responsables nous parler de développement du tourisme, ils confirment qu’ils vivent dans une « bulle » et sont, très loin, de la réalité. Dans les grandes villes, il faut revoir le plan du transport urbain et interurbain. Moderniser le transport public est une urgence et non pas seulement une «nécessité».