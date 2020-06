Pour cause de Coronavirus : Levée de suspension pour 87 agents de nettoiement défaillants

La pandémie du Coronavirus qui a fortement mobilisé des

pans vulnérables entières des travailleurs de la commune d’Oran, particulièrement, les agents de nettoiement et de la collecte des ordures ménagères, a conduit l’autorité administrative communale à surseoir à sa décision, de suspension à l’encontre de pas moins de 90 agents afin de préserver leur emploi dans cette période d’incertitude sociale et d’effondrement du pouvoir d’achat. Ces agents de nettoiement répartis entre les différents secteurs urbains et de quelques divisions communales, avaient cru juste de réduire leur service au «minimum» durant la période de confinement à cause de l’arrêt temporaire du transport alors que d’autres qui résident dan les périphéries de la ville n’avaient pas pu rejoindre leurs postes et assumer leur tache à cause de l’absence de transport. «Le secrétariat général de l’APC d’Oran, informé de la situation sociale et financière des agents de nettoiement et de traitement de l’environnement, a décidé, en commun accord avec la chefferie de l’exécutif communal, «d’annuler la suspension de ces 87 agents qui ont été sanctionnés pour absentéisme et défaillance dans l’accomplissement de leur mission durant la période de crise sanitaire», a indiqué jeudi un membre du bureau du Conseil syndical des travailleurs de la commune d’Oran estimant qu’il était des attributions du syndicat d’œuvrer à l’apaisement socialn, conformément aux principes de l‘Union générale des travailleurs algériens l’UGTA) et en conformité avec les engagements du président de la République «afin de préserver la paix sociale et le devenir des travailleurs qui participent à l’effort du développement national», lit-on dans un note de ce syndicat. Cette nouvelle qui coincide avec la reprise économique a entrainé un certain «ouf» de soulagement chez le personnel de nettoiement.