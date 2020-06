Après la première phase de déconfinement : 10.589 cas confirmés, 7.254 guéris et 741 décès

Après la première phase de déconfinement rendue officielle le dimanche 07 Mai en attendant la seconde prévue pour le 14 juin prochain, le risque de contamination est toujours présent en dépit des rumeurs colportés par certains qui font fi des mesures de protections allant jusqu’à défier le coronavirus. Les autoroutes d’Alger, celle menant vers l’aéroport et vers la wilaya de Boumerdes et celle menant vers la wilaya de Tipaza, étaient le théâtre de comportements irresponsables de certains automobilistes, ce week-end dernier, puisque bondées d’automobilistes furieux sortis droit de leur confinement pour se diriger vers les plages de la côte ouest, fermées selon les instructions des pouvoirs publics. Le constat est peu reluisant et la situation est confuse dans certains hôpitaux surtout celui de Constantine où on vient de signaler, via la toile et les réseaux sociaux, un vrai laxisme des responsables soignants ce qui a causé la mort de plusieurs patients atteints du Covid 19. Les nouvelles estimations officielles font état de la concentration de l’épidémie surtout dans certaines wilayas de l’Est du pays, entre autres, Sétif et Djelfa devenues des foyers de concentration de la Pandémie. Par contre, 29 autres wilayas se sont déclarées convalescentes. Celles-ci, selon le président du comité scientifique, ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que 10 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures. Le Docteur Djamel Fourar et dans son point de presse quotidien, vient d’exhorter les citoyens à plus d’implication dans le processus de déconfinement partiel par le port obligatoire du masque et des bavettes chirurgicales. Les plus récalcitrants doivent faire preuve de vigilance et au respect stricte de la consigne sur le port obligatoire du masque. Le nombre de patients ayant bénéficié du protocole de traitement en vigueur basé sur l’Hydroxychloroquine s’élève à 21.213, dont 9.170 cas confirmés, selon les tests virologiques (PCR) et 12043 cas suspects selon des indications de l’imagerie et du scanner, a poursuivi l’intervenant, précisant à cet effet, que 36 patients sont actuellement en soins intensifs. Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas de Sétif, Oum El Bouaghi, Tébessa, M’sila, Tiaret, Biskra, Sidi Bel Abbès, El Oued et Souk Ahras. Les tranches d’âge vulnérable ont surtout concerné les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des cas de décès. A l’évidence, on n’a pas encore crié victoire puisque pour jeudi dernier, il a été recensé 105 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 180 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, jeudi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. A l’évidence et après ce premier déconfinement partiel, le total des cas confirmés s’élève ainsi à 10589, soit 24 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 741, alors que le nombre des patients guéris passe à 7254, selon le Pr Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie du Covid-19. Des citoyens et des médecins nous ont saisi pour dénoncer le refus des responsables de structures sanitaires dans l’octroi de leurs congés pour cause de maladies chroniques. Signalant que l’OMS vient de mettre en garde contre une probable seconde vague de propagation de la Pandémie du Coronavirus.