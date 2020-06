Le secteur est paralysé pendant plus de trois mois : Le Coronavirus assomme le transport

Transport et maladies, quels sont les risques? Dans cette dernière phase du confinement, en Algérie, le transport en commun, et l’avion en particulier, sont sous surveillance sanitaire. La problématique à laquelle semble confronté, le plus, le transport, réside dans les conditions idoines à mettre en place, pour la gestion de la pandémie du Coronavirus. Concessionnaires ou entreprises de taxis, transports aérien et maritime, chemins de fer, le secteur du transport vit son plus époustouflant virage à 180°, jamais vécu depuis l’indépendance. Le transport est assommé par la crise sanitaire en ce sens que beaucoup de véhicules, taxis, poids lourds ou encore véhicules touristiques collectifs sont restés cloués au sol, de même pour l’aéroport et le port. L’arrêt qui aura duré plus de trois mois, a fait son impact. La situation est aussi critique pour pratiquement toutes les entreprises dont les personnels ont été mis au chômage forcé. Les pertes sont substantielles. Ainsi, le chiffre d’affaires est considérable, à hauteur de 50% pour le Groupe algérien de transport maritime (GATMA). Cela sans compter le chômage qui a pénalisé les chauffeurs de taxis, confrontés à la Casnos et aux charges. A peine le ciel gris commence à se dégarnir, voilà que les revendications pour une “indemnisation Covid-19” bondissent sur scène. Le transport vit sa reprise imminente à l’image du tram dont les essais vont débuter ce vendredi. Les usagers ne ménagent pas pour autant leurs craintes même si cette reprise va être une bouffée d’oxygène après l’arnaque et les montants “exorbitants “pratiqués par les clandestins, lors de la période de confinement. La prévention sera également de mise dans les entreprises pour la préservation de la santé de leurs salariés. Le transport aérien de voyageurs qui “sera un “élément vital” pour la reprise mondiale après la pandémie du Coronavirus, selon l’Association internationale de l’aviation civile (AIAC), a été, lui aussi, sérieusement touché, autant pour le transport maritime. Pour ce secteur de transport, il s’agit incontestablement d’une année “noire”. Il est l’un des plus affectés par la crise sanitaire. Les pertes d’Air Algérie pourraient atteindre 89 mds de DA d’ici la fin de l’année, dévoile, à ce propos, le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi. La crise risque de s’enliser lors du déconfinement, avec le rush timoré des touristes et des voyageurs des lignes intérieures, malgré la saison estivale. Depuis la suspension du trafic aérien, le 18 mars dernier, exception faite pour les vols cargo et pour les opérations de rapatriement, quelque 17.620 vols d’Air Algérie ont été annulés, que ce soit pour les lignes intérieures ou extérieures, a-t-il avancé. « Les experts estiment que tout ce qu’ont subi les compagnies aériennes mondiales jusqu’à présent, n’est qu’un premier choc. Ces compagnies vont subir un deuxième choc qui sera plus dur, celui de la faiblesse des flux de passagers après la reprise », a-t-il souligné. Pénalisé par la suspension de l’activité de transport de voyageurs, en raison de la pandémie du Coronavirus, le Groupe algérien de transport maritime (GATMA) a perdu, en conséquence, 50 % de son chiffre d’affaires, a indiqué le DG du Groupe, Smain Larbi Ghomri. Hormis les dessertes de rapatriement de ressortissants algériens opérées par l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), filiale du Groupe GATMA, depuis l’Espagne vers Oran (450 personnes) et depuis la France (Marseille) vers Alger (800 personnes), la flotte nationale de transport de voyageurs, composée de trois navires, est à l’arrêt depuis, a affirmé le responsable. Touchés de plein fouet par les mesures de confinement et la réduction drastique du nombre de passagers, la Société nationale des Transports ferroviaires (SNTF) a engendré des pertes considérables, estimées à 50% de son chiffre d’affaires. « Le calcul de l’impact réel de la pandémie de Covid-19 sur le mouvement des voyageurs et les recettes de la SNTF sera établi à la fin du mois de novembre prochain, lors de l’évaluation annuelle de l’activité » ferroviaire, a fait savoir Le Directeur général de la société, Yacine Bendjaballah. La valeur des pertes continue d’augmenter quotidiennement, si l’on ajoute les pertes induites par les vols commis contre les structures et les équipements de la société durant la période de confinement, a-t-il souligné. Outre le transport de marchandises, la SNTF maintient son service « trains blancs » qui circulent sur les chemins de fer pour préserver leur efficacité et réaliser les missions de contrôle et de maintenance. L’entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a perdu 30% de son chiffre d’affaires, depuis le début de la pandémie, a indiqué le Directeur général de l’entreprise, Yacine Karim. Le Directeur général s’attendait à ce que « ces pertes s’accentuent si la situation se poursuit pendant une période supplémentaire », expliquant que « l’entreprise dépend à 50% de ses revenus ». En ce qui concerne la situation des travailleurs, soumis à la quarantaine imposée en raison de l’épidémie, le Directeur général a déclaré que 58% des travailleurs de l’entreprise, soit 2.200 sur un total de 3.800 travailleurs, ont été mis en congé alors que les chauffeurs destinés à couvrir les lignes de transport privées, les travailleurs assurant l’entretien et le nettoyage, ont été maintenus.