Pôle & Mic: Aucune décision à l’horizon!

A ce jour et après trois mois de suspension des compétitions sportives, nous ne savons rien du devenir de nos divers championnats. En Football, tout est à l’arrêt et les instances sportives n’ont pris aucune décision. Nous sommes en juin, soit à l’approche des préparations d’avant saison et à quelques semaines d’ouverture du mercato. Les responsables du football n’osent pas prendre une quelconque décision soit l’annulation pure et simple des championnats comme cela a été effectif en France, Belgique et aux Pays-Bas ou la reprise de l’exercice. Nos responsables du football renvoient la balle aux politiques en indiquant que tout dépendra des décisions politiques. Or, en Tunisie ou en Italie, il a été décidé de reprendre l’exercice tout en se projetant dans le prochain exercice. Le Qatar a fait de même aussi. En Angleterre ou en Allemagne, la question de la reprise ou la suspension des championnats amateurs a été tranchée. Or, chez nous, c’est le blackout. A aucun moment la Fédération ou la Ligue de football n’a rassuré les férus du football. Ils auraient, au moins, dû se concerter par visioconférence avec les principaux acteurs du football pour élaborer un plan de reprise des différents championnats des amateurs. Parfois, on sent que la Fédération ne sait plus où donner de la tête et fait dans le surplace comme cette histoire d’inciter les joueurs et techniciens de l’élite de continuer de s’entraîner individuellement ? mais depuis qu’un joueur a « dénudé » les clubs et les instances en leur affirmant que le joueur algérien n’a ni l’espace, ni les moyens de s’entraîner seul, la FAF a oublié cette question. Et dire que dans la majorité des pays du Monde, les entraînements collectifs ont été autorisés ou du moins des dates sont fixées, chez nous, c’est «walou». Et pourtant, nos sélections nationales de jeunes devront reprendre les compétitions. Déjà, des entrainements à petits groupes pourraient être autorisés pour l’élite comme en Italie, l’un des pays le plus touché par le coronavirus.