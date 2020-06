Grâce au confinement, la pollution a baissé : Le virus a épargné des milliers de vies

La pandémie de Coronavirus aura un impact majeur sur le changement climatique et dont la manière dont nous y faisons face. Un virus de taille microscopique a le pouvoir d’influencer le climat de la terre entière. Et surtout, il a, paradoxalement, épargné plus de vies que les décès qu’il a provoqué. Suite à l’apparition de la pandémie du Coronavirus, le président de la République et par mesure de sécurité, a décrété l’avancement des vacances scolaires et a ordonné le confinement des familles pour ne pas propager le virus. Hélas, les citoyens Oranais ne reçoivent pas ce message correctement et continuent leur vie comme si de rien n’était alors que le problème du covid 19 s’est aggravé chaque jour et a mis à nu le comportement d’une société Algérienne qui refuse de se plier à l’urgence. Le citoyen refuse de se détacher de ses proches, ses amis et son travail et surtout son café du matin. Enfin, il refuse de se confiner tout simplement. Certes, passer du mode liberté au mode confinement est difficile à accepter et à appliquer et c’est là où la sensibilisation citoyenne rentre en jeu sous toutes ses formes: dans les journaux, par les affiches, via la télévision, les réseaux sociaux… Beaucoup de moyens sont mis en oeuvre pour trouver de bons entendeurs. Et avec le temps, on sentait que les choses commencer à rentrer dans l’ordre. Les Oranais deviennaient de plus en plus conscients du danger du virus et commençaient à mieux assimiler cette situation difficile à digérer. Dès lors, la ville d’Oran commençait à se vider graduellement. Avec la restriction des déplacements pour limiter la pandémie, la pollution a chuté drastiquement, en particulier les gaz émanant des moteurs des voitures et camions, les activités industrielles et autres. Le covid 19 est venu pour chambouler nos habitudes et limiter la pollution de l’environnement. Le ralentissement économique mondial a eu un impact important sur l’environnement. La pollution et l’effet de serre ont été réduits de manière drastique.