Deux narcotrafiquants arrêtés à Tiaret : 1.500 unités de psychotropes saisies

Dans le cadre de la lutte contre le poison de la drogue, les éléments de la brigade de recherche et d’investigation, relevant de la police judiciaire de Tiaret, ont réussi, au début de la semaine, à mettre hors d’état de nuire deux narcotrafiquants, âgés de 24 et 36 ans, a-t-on appris dans une communiqué de presse de la cellule de communication et de relation générale de la sûreté de wilaya. Le communiqué écrit que les éléments de la BRI ont agi suite aux renseignements parvenus à leur niveau, faisant état de la présence de deux individus, dans un quartier reculé de la ville, qui vendaient la drogue dans le milieu des jeunes. Ainsi, lors d’une opération urgente bien étudiée, les policiers ont réussi à identifier et localiser les deux délinquants suspects. Munis d’un mandat de perquisition délivré par le procureur de la République, les enquêteurs ont découvert, dans le domicile de l’accusé principal, un total de 1.500 unités de psychotropes de marque « Prégabaline ». Présentés tous les deux devant le procureur de la République près le tribunal de Tiaret, ils ont été placés en détention préventive.