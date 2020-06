Point de Vue : Les transports face au Corona Les plus touchés de tous les secteurs

De par le monde le secteur des transports a été la première victime, ayant laissé des plumes, à cause de la vague du Coronavirus qui s’abattait, depuis environ quatre mois, sur les quatre coins du globe. Je ne vais rien ajouter à vos connaissances en rappelant qu’aucun secteur des transports n’a été épargné par les mesures drastiques du confinement mondialisé. Coté socio-professionnel, et concernant notre pays l’Algérie, ce sont des dizaines de milliers des travailleurs activant dans ce créneau ont vu les jours les plus sinistres de leur existences, au cours des trois derniers mois du confinement. Ils étaient les premiers à être sommé pour le confinement. Cela est, normalement, dû à la nature de cette activité, qui se pratique, avec des attroupements de gens dans un même point. Alors, qu’une telle situation dangereuse, fait bien l’affaire de la nature contaminatrice du Coronavirus. Ce sont donc, ces dizaines de milliers de travailleurs et de propriétaires qui vont vivre des moments de crise difficile; notamment ces chauffeurs et ces receveurs qui sont payés à la journée. Que faire devant une telle situation? Même les aides octroyées par l’Etat ne vont combler leurs pertes, exceptionnellement, pour les responsables de familles ayant des bouches à nourrir et des redevances à payer. Le 13 du mois en cours, on va vivre la première levée du confinement, le secteur des transports sera-t-il concerné par cette levée? Sachant bien que ce n’est pas, uniquement, les transporteurs qui sont victimes de cette situation. Même, les usagers du transport ont laissé des plumes. El l’absence des moyens «officiels» aux tarifs soutenus et contrôlés par l’Etat, l’on obligé de faire recours aux transporteurs dits clandestins aux tarifs exorbitants. Les citoyens qui sont obligés à utiliser ces moyens «officieux» sont également, obligés de payer, leurs part des pots-cassés. Je viens d’être informé, à l’instant, que réunion se tenait au ministère des transports, rassemblant les autorités de secteur avec les représentants syndicaux, au sujet de la reprise imminente de l’activité, notamment les nouvelles tarifications. Les périodes de crise, telle que la présente situation, exigent, normalement, des efforts doubles et beaucoup de discernement. Cela, ressemble, plutôt, à un cas de guerre qui exige une totale mobilisation des moyens et humaines et matériels. Dans les guerres la production diminue et les charges augmentent. Seulement, dans le cas actuel, c’est toute la planète qui se trouve en guerre ouverte contre un virus invisible, impalpable…mais, nettement impitoyable.