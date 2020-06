Point de Vue : La CNR clopine ….. à hue et à dia

La CNR qui allaite quelques bons millions de citoyens retraités trouve des sérieuses difficultés à rejoindre les deux bouts. Est-ce une mauvaise gestion de cette grande boite qui serait derrière cette décongestion ou elle serait, entrain, de subir les conséquences néfastes d’une politique très mauvaise et qui a été conçue et appliquée par les gouvernements passés ? Des experts bien introduits dans ce dossier seraient les meilleurs à donner satisfaction à cette interrogation. Tout, pratiquement avait commencé, quand l’on avait songé à mettre en application le système de retraite anticipée, basée sur un départ à la retraite après 32 ans de services accomplis, dans un secteur d’activité défini, sans prendre en considération la question de l’âge requis pour la retraite. Cette condition était arrêtée à l’âge de 63 ans. La nouvelle formule de « é ans de services avait permis le départ à la retraite des millions de travailleurs. Beaucoup d’entre eux, étaient, encore à l’âge d’apporter et de produire. Des cadres et hauts cadres de la fonction publique sont mis à la retraire avec des pensions colossales. Comment n, dans une situation pareille la CNR ne va pas sonner l’alerte de la faillite ; Elle l’aurait, certainement, fait, si elle n’a pas été soutenue et boostée par le trésor public. Les cotisations mensuelles des salariés ne suffisent plus à combler les insuffisances constatées dans la masse des pensions. Et voilà, on est de pleins pieds dans le goulot d’étranglement. Nous tenons à cet effet, à responsabiliser l’option de la politique de gestion qui s’est avérée négative, plus encore que la gestion technique de la caisse. L’option de la blanche à billet avancée par le gouvernement déchu, pour résoudre le problème de la liquidité, n’était pas fortuite. L’on savait déjà l’ampleur des aventures sans lendemain de ce gouvernement déchu, travaillant plus pour assurer une paix sociale, quitte à vider, totalement, les caisses de l’Etat, en dispersant à droite et gauche les deniers publics. Finalement, cette politique « idiote », visant à acheter la paix sociale à n’importe quel prix, s’est soldée par un mouvement d’une grande ampleur et a eu comme fin, la chute douloureuse pour ce gouvernement d’aventuriers politiques. En un mot, l’actuel gouvernement qui n’a, au fait que quelques mois à la tête de l’Etat, est appelé à voir les choses avec plus de lucidité, en évitant les erreurs graves commises par les prédécesseurs… les hommes de l’actuel gouvernement faisaient, pratiquement, tous partie de l’ancien. Ils connaissent bien, donc, les tares et la façon de les traiter, pis encore, pour ne pas les répéter et éviter la théorie de l’échec recommencé …